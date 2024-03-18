En sevdiğinizin psikolojik problemleri mi var? Onu desteklemenin 9 yolu

Akıl hastalığı olan birine destek olmak empati ve anlayış gerektirir. Ancak ne tür bir destek sunduğunuzu düşünmeden doğrudan onlara gitmek aslında yarardan çok zarar getirebilir. Örneğin, "iyi olacaksın" gibi ifadelerle onların mücadelelerini göz ardı etmek yerine, "Bana ihtiyacın olduğunda senin için buradayım" diyerek gerçek bir güvence sunun. Bu küçük fark onların desteklendiğini hissetmelerini sağlayabilir ve zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olabilir. Bu nedenle, zihinsel sağlık sorunları olan birine nasıl destek olacağınızı bilin.

Sevdiğiniz biri veya zihinsel sağlık sorunuyla mücadele eden bir arkadaşınız varsa şu 9 ipucunu izleyin:

PSİKOLOJİK SORUNLARLA MÜCADELE EDENLERE YARDIMCI OLMAK İÇİN 9 İPUCU

1. Uyarı işaretlerine dikkat edin

İlk olarak, zihinsel sağlık sorunlarının uyarı işaretlerini tanımak çok önemlidir. Davranış değişiklikleri, ruh hali değişimleri, sosyal içe çekilme ve günlük görevlerle başa çıkmada zorluk, altta yatan sorunlara işaret edebilir. Dikkatli davranarak onlara erken aşamalarda yardımcı olabilir ve zihinsel sağlık sorunlarını önleyebilirsiniz.

2. Onları meşgul edin

Kişiyi meşgul etmek yararlı olabilir çünkü olumsuz düşünce ve duygulardan uzaklaşmasına yardımcı olur. “Herhangi bir spor yapmak, film izlemek veya yürüyüşe çıkmak gibi hoşlarına giden aktiviteleri teşvik edin. Psikiyatrist Dr Sonal Anand, zihinsel sağlıklarını olumlu yönde etkileyebilecek bir amaç ve başarı duygusu sağlayabilir" diyor.

3. Onlarla sohbete katılın

İletişim, zihinsel sağlık sorunu olan birine destek olmanın anahtarıdır. Akıl sağlığı sorunları hakkında açık ve dürüst bir konuşma başlatın. Ne hissettiklerini ve onları rahatsız eden şeyleri paylaşmaları için onları cesaretlendirin. Yaşadıkları hakkında konuşmanın sorun olmadığını ve onları dinlemek için orada olduğunuzu onlara bildirin.

4. Yargılamaktan kaçının

Onların deneyimlerini veya sorunlarını tartışırken ne söylediğinize ve nasıl tepki verdiğinize dikkat edin. Dr Anand, "'Sorun değil, 'İyisin' gibi şeyler söylemekten ve onların düşünceleri, duyguları ve davranışları hakkında varsayımlarda bulunmaktan kaçının" diye açıklıyor. Bunun yerine empati, doğrulama ve koşulsuz destek sunun.

5. Dikkatlice dinleyin

Tüm dikkatinizi onlara vererek ve kesintilerden veya dikkat dağıtıcı şeylerden kaçınarak aktif dinleme alıştırması yapın. Duygularını ve deneyimlerini doğrulayarak empati ve anlayış gösterin. Açık fikirli olun ve istenmeyen tavsiyelerde bulunmaktan veya sorunlarını "çözmeye" çalışmaktan kaçının.

6. Onlara güven verin

Karşınızdaki kişiye, onun yanında olduğunuza ve karşılaştığı zorluklarda onu destekleyeceğinize dair güvence verin. Onlara yolculuklarında yalnız olmadıklarını ve yardım aramanın zayıflığın değil, gücün işareti olduğunu bildirin. Tutarlı duygusal destek sağlamak, hissettiklerinin üstesinden gelmelerine yardımcı olabilir.

7. Sabırlı olun

Akıl sağlığı sorunu olan birine destek olurken sabır çok önemlidir. İyileşme zaman alabileceğinden ve arızalar da yaşanabileceğinden bunlara karşı sabırlı ve anlayışlı olmalısınız. Zor zamanlarında onları daima cesaretlendirin ve destekleyin.

8. Sınırlarınızı anlayın

Sınırlarınızı bilmek ve sınırları belirlemek de çok önemlidir. Destek verirken kendinize de dikkat etmeli, yeterince dinlenmeli ve mola vermelisiniz. Onların deneyimlerinin ve duygularının sizi incitmesine ve strese sokmasına izin vermeyin.

9. Tıbbi randevularda onlara eşlik edin

Dr Anand, "Kişiye terapi seansları, psikiyatrist ziyaretleri veya destek grubu toplantıları gibi tıbbi randevularında eşlik etmek inanılmaz derecede yararlı olabilir" diye tavsiye ediyor. Onların refahına olan bağlılığınızı gösterir ve pratik destek sağlar. Ayrıca, onların gelişimi ve tedavi planı hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlayarak daha etkili destek vermenizi sağlar.

Herhangi bir zihinsel sağlık sorunu yaşayan birine yardım ederken bu ipuçlarını aklınızda bulundurun!