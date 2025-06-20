Erken teşhis hayat kurtarır: KETEM sizin için burada!

KETEM'LERİN BULUNDUĞU İL VE İLÇELER

Adana: Seyhan, Yüreğir, Kozan, Sarıçam, Çukurova, Ceyhan gibi birçok ilçede KETEM'ler bulunmaktadır.

Adıyaman: Kahta, Merkez ve Besni'de KETEM'ler mevcuttur.

Afyonkarahisar: Bolvadin, Dinar ve Merkez'de KETEM'ler yer almaktadır.

Ağrı: Merkez, Patnos ve Doğubayazıt'ta KETEM hizmeti verilmektedir.

İstanbul: Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Maltepe gibi birçok ilçede KETEM veya KETEM birimi olan İlçe Sağlık Müdürlükleri bulunmaktadır.

Antalya: Kepez ve Konyaaltı gibi merkezlerde KETEM'ler hizmet vermektedir.

Samsun: İlkadım, Atakum, Bafra ve Çarşamba'da KETEM'ler faaliyet göstermektedir.

Kocaeli: İzmit ve Gebze gibi ilçelerde KETEM'ler bulunmaktadır.

Ankara: Pursaklar gibi bazı ilçelerde KETEM'ler yer almaktadır.