Erken teşhis hayat kurtarır: KETEM sizin için burada!
Kanser, günümüzde tüm dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunudur. Ancak tıp bilimindeki ilerlemeler sayesinde, erken teşhis ve düzenli tarama programları ile kanser tedavisindeki başarı oranları artırılabilmektedir. İşte bu noktada devreye KETEM'ler, yani Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri giriyor. Türkiye genelinde hizmet veren KETEM'ler, kanserle mücadelede hayati bir rol oynamaktadır.
KETEM'ler, Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren ve belirli kanser türlerinin erken teşhisi için ücretsiz tarama hizmetleri sunan merkezlerdir. Bu merkezlerin temel amacı, kanseri belirti vermeden önce tespit ederek tedavi başarısını artırmak ve böylece kansere bağlı ölümleri azaltmaktır. KETEM'ler, halkı kanser riskleri, korunma yolları ve erken teşhisin önemi konusunda eğiterek de önemli bir bilinçlendirme görevi üstlenirler.
KETEM'lerde, özellikle sık görülen ve erken teşhis edildiğinde tedavi şansı yüksek olan bazı kanser türleri için tarama programları uygulanmaktadır:
Meme Kanseri Taraması: 40-69 yaş arasındaki kadınlara iki yılda bir mamografi çekimi ve klinik meme muayenesi önerilir.
Serviks (Rahim Ağzı) Kanseri Taraması: 30-65 yaş arasındaki kadınlara 5 yılda bir HPV-DNA testi ve/veya PAP Smear testi yapılır.
Kolorektal (Kalın Bağırsak) Kanseri Taraması: 50-70 yaş arasındaki erkek ve kadınlara iki yılda bir Gaita Gizli Kan Testi (GGK) yapılır. Pozitif çıkan durumlarda kolonoskopi ile ileri tetkik sağlanır.
KETEM'e Nasıl Başvurulur?
KETEM hizmetlerinden yararlanmak oldukça kolaydır. Belirlenen yaş gruplarındaki kişiler, ikamet ettikleri bölgedeki KETEM'lere doğrudan başvurabilir veya aile hekimleri aracılığıyla yönlendirilebilirler. Herhangi bir randevu veya sevk işlemine gerek kalmadan, kimlik belgesiyle birlikte KETEM'lere gidilerek ücretsiz tarama hizmetlerinden faydalanılabilir.
KETEM'LERİN BULUNDUĞU İL VE İLÇELER
Adana: Seyhan, Yüreğir, Kozan, Sarıçam, Çukurova, Ceyhan gibi birçok ilçede KETEM'ler bulunmaktadır.
Adıyaman: Kahta, Merkez ve Besni'de KETEM'ler mevcuttur.
Afyonkarahisar: Bolvadin, Dinar ve Merkez'de KETEM'ler yer almaktadır.
Ağrı: Merkez, Patnos ve Doğubayazıt'ta KETEM hizmeti verilmektedir.
İstanbul: Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Maltepe gibi birçok ilçede KETEM veya KETEM birimi olan İlçe Sağlık Müdürlükleri bulunmaktadır.
Antalya: Kepez ve Konyaaltı gibi merkezlerde KETEM'ler hizmet vermektedir.
Samsun: İlkadım, Atakum, Bafra ve Çarşamba'da KETEM'ler faaliyet göstermektedir.
Kocaeli: İzmit ve Gebze gibi ilçelerde KETEM'ler bulunmaktadır.
Ankara: Pursaklar gibi bazı ilçelerde KETEM'ler yer almaktadır.