Faranjit neden olur? Kaç günde geçer? Ne iyi gelir?

FARENJİT NEDİR, NEDEN OLUR?

Farenjit, boğaz mukozasının iltihaplanmasıdır. Bu iltihap, virüs, bakteri, mantar gibi bir mikroorganizma ile karşılaşma sonucunda ani başlayan ve şiddetli bir tablo olarak geliştiyse akut farenjit olarak adlandırılır. Akut farenjit boğazda ağrı, kuruluk, yanma, kaşıntı, yutma güçlüğü, ateş, halsizlik gibi belirtiler ile karakterize bir üst solunum yolu enfeksiyonudur. % 90 oranında virüs enfeksiyonu olarak başlar.

FARENJİT KAÇ GÜNDE GEÇER?

Genellikle 3-7 gün içerisinde kendiliğinden geriler.

FARENJİT SES KISIKLIĞINA NEDEN OLABİLİR Mİ?

Akut farenjit, mukoza boyunca aşağı doğru ilerleyerek ses tellerini ve soluk borusunu tutarak ses kısıklığı ve öksürüğe neden olabilir.

FARENJİTE NE İYİ GELİR?

Başlangıçta semptomatik tedavi adını verdiğimiz ağrı kesici ve ateş düşürücüler, boğaz pastilleri ve iltihap giderici boğaz pastilleri tedavi için yeterlidir. Bol su, ılık içecekler, istirahat gibi önlemler hastalığın hızla iyileşmesi ile sonuçlanır.

Tüm bu önlemlere rağmen sekonder bakteriyel enfeksiyon gelişmesi hiç de nadir değildir. Sekonder bakterial enfeksiyonlar içinde % 5 lik bir grup A grubu Beta Hemolitik Streptokoklar ile oluşan ve halk arasında “Beta enfeksiyonu” diye bilinen enfeksiyon etkeni ile olmakta ve özellikle çocuklarda 5-15 yaş arasında akut romatizmal ateş, akut eklem romatizması gibi ciddi sorunlara neden olabilmektedir. Bakterial enfeksiyon gelişimi boğazdan sürüntü ile alınan hızlı streptokok testi ve kan tetkikleri ile tespit edilerek özellikle penisillin grubu antibiyotikler eklenerek tedavi edilir.

KRONİK FARENJİT NEDİR?

Geniz akıntısı, mide sıvısı reflüsü, sigara, alkol yada burun tıkanıklığı sonucu sürekli ağızdan nefes alıp verme gibi mukozayı tahriş eden sebepler ile yavaş gelişen, uzun süren ve hafif şiddetli tablo ise kronik farenjit olarak adlandırılır. Kronik farenjitte belirtiler daha hafif olmakla beraber süreklidir. Boğazda kuruluk, sabah gelişen yanma ve ağrı hissinin günün ilerleyen saatlerinde azalması, boğazda gıcıklanma ve yabancı cisim hissi ve hafif kuru öksürük, ara ara gelişen ses kısıklığı tipik belirtileridir. Tedavi nedene yönelik olup mevcut sorunun ortadan kaldırılması tek çaredir. Sigara ve alkolün bıraktırılması, mide reflüsüne yönelik ilaçlar, alerji varsa tedavisi, burun tıkanıklığı giderilmesine yönelik cerrahi yöntemler tedavide yer alırlar.