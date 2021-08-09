Bebeklerde/Çocuklarda Yüksek Ateşle İlgili Bilinmesi Gereken 15 madde

Seda Özcan 09 Ağustos 2021

Ebeveynlerin en çok korkup telaşlandığı durumlardan biride çocuklarının ateşinin çıkmasıdır. Aslında ateş dikkatli kontrol edilirse faydalı bir savunma mekanizmasıdır. Hemen paniğe kapılmamak gerekir. Çocuğumuzun ateşi olduğundan şüpheleniyorsak ilk yapmanız gereken ortam ısısını ve çocuğun kıyafetlerini kontrol etmek olmalı, ardından ise doğru şekilde ateş ölçerek emin olmalıyız.

Ortam ısısının ortalama 23-24 derece olduğundan emin olmalı, Bebeğin/ çocuğun üstünde varsa kalın kıyafetlerden kurtulmalı. Bebeği soyup, ortamı serinlettikten 15 dakika sonra tekrar ölçüm yapılmalı, eğer hala ateş yüksek ise müdahale edilmeli ve mutlaka çocuk doktorunuza danışılmalıdır.

Hangi değerler yüksek ateş kabul edilir?

Ağızdan 37.5, koltuk altından 37.5, makattan ve kulaktan 38 derecenin üstündeki değerleri ateş olarak kabul ediyoruz. Ateşi ölçerken koltuk altı dijital ölçerler ya da dış kulak yolundan ölçüm yapan cihazlar tercih edilmeli. Kızıl ötesi yani ciltten ateş ölçen cihazları pek önermiyoruz, kısa sürede kalibrasyon gerektirdiğinden bazen doğru ölçüm olmayabiliyor. İlk üç ayda makattan ölçüm uygundur ancak 3 ay üzeri bebeklerde makattan ölçüm önermiyoruz. Koltuk altı ölçümlerde, koltuk altının nemli olmamasına dikkat etmek gerekir. Aksi hale yanlış ölçüm yapmış oluruz. 0-3 ay arası bebeklerde, normalin üstünde ölçülen bir vücut ısısında, değer kaç olursa olsun hemen doktorunuza başvurmalısınız. Ancak daha büyük çocuklarda, çocuğun genel durumu da önemlidir.



Eğer;

Çocuğunuz oyun oynuyor ve aktifse, uykularında ve beslenmesinde sorun yoksa, nefes almasında problem yoksa, ateş yüksekliği takip edilebilir.

Fakat;

Ateş özellikle 2 yaş altındaki bebeklerde görülüyorsa, 39- 40 °C’nin üzerinde ise, bebekte eşlik eden ağlama, inleme huzursuzluk varsa, emmiyor ya da yemek yemek istemiyor, ya da yediklerini kusuyor ise ateşe eşlik eden uyku hali ya da bilinç değişiklikleri varsa, Ya da ateşiniz 3 günden fazla sürmüşse hızlı bir şekilde çocuk doktoruna başvurmalısınız.

Peki ateşi evde takip edecek isek ne yapmalı?

Öncelikle bebeğinizin / çocuğun ateşini düşürmeniz enfeksiyonunu tedavi ettiğiniz anlamına gelmez. Bu sebeple yukarı anlattığım durumlarda mutlaka çocuk doktorunuzun durumdan haberdar olması gerekir. Ateşe müdahale etmek; Sadece çocuğun daha iyi hissetmesini sağlar ve eğer ateşli havaleye yatkınlığı varsa havale geçirmesini engeller. Bu durumda ateş ile savaşırken, doktorunuzun önereceği ateş düşürücüleri, doktorunuzun size önerdiği dozda kullanın.

Çocuğunuzun normalden fazla sıvı almasına, susuz kalmamasına dikkat edin. Küçük bebeklerde mutlaka sık sık emzirin. Eğer ateş çok yüksek değilse ve çocuğunuz kendini kötü hissetmiyorsa, ilaç vermeden önce ılık bir duş (29-32 °C) aldırın. Bulunduğu odayı serin tutun (21-22 °C civarında olmalı), mümkün olduğunca ince ve pamuklu giysiler giydirin. Üzerini soyup; el ve ayaklarını sıcak tutun. Soğutmanız gereken yerler daha çok gövdeye yakın yerler olmalı. El ayaklar ısı dengesini sağlayan uvuzlardır, zaten ateşi çıkan bir bebekte eller ayaklar bir nebze soğuk olacaktır.



Doğru Bilinen yanlışlara bakacak olursak eğer;

Alkol ve sirke ile vücudu silmeyin! Damarların hızlı bir şekilde büzülüp açılması ile ateşi daha da yükseltebilir. Üşüyor şuan titriyor korkusu ile daha çok giydirmeyin ya da üzerini örtmeyin. Ateşin daha hızlı çıkmasına ve çok yükselmesine sebep olabilirsiniz, Çok sıcak veya çok soğuk içecekler vermeyin. Soğuk duş aldırmayın. (ılık duş aldırmak gerekir).



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