Beta enfeksiyonuna dikkat

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Sonbaharda hava sıcaklıkları azalırken hastalıklar da artış gösteriyor. Özellikle okul çağındaki çocuklar, uzun ve sıcak bir yaz tatilinin ardından havaların soğumasıyla birlikte daha fazla hastalıklarla karşılaşıyor. Bu dönemde en sık görülen ve ihmal edildiğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olan Beta mikrobu ile ilgili merak edilenleri Hisar Intercontinental Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Birol Saral’dan öğrendik.

Halk arasında Beta Mikrobu olarak bilinen enfeksiyonun, özellikle 4-5 yaşına doğru yavaş yavaş artış gösterdiğini ve 5 ila 15 yaş arasında zirve yaptığını dile getiren Uzm. Dr. Saral; ‘Solunum yoluyla yayılan ve çok bulaşıcı olan Beta enfeksiyonu; zamanında, hızlı ve uygun tedavi edilmezse hayati sonuçlar doğurabilir. Enfeksiyon çok bulaşıcı olduğu için okul dönemindeki çocuğun ailesinin yanı sıra okul arkadaşlarını da olumsuz yönde etkiler. Enfeksiyon yaş dönemine göre farklı hastalıklara neden olur. 6 aydan küçüklerde genellikle hafif burun akıntısı ve düşük düzeyde ateş ile birlikte nezle yapar. Burun delikleri etrafında soyulmalar da görülür. 6 ay ile 3 yaş arası olanlarda, düşük dereceli ateş, eklem ve kas ağrıları ve nezle bulguları vardır. Şeffaf burun akıntısı, boyunda hafif ağrılı beze (lenf nodları), sinüzit, bazen de bunlara eşlik eden orta kulak iltihabı görülebilir. 3 yaş ile 12 yaş arasında ise, genellikle hızlı bir şekilde bademcik iltihabı (tonsillit), nezle (nazofarenjit) ve bazen de eşlik edebilen kızıl hastalığı görülür. Genellikle yüksek ateş, kusma, boğaz ağrısı, baş ağrısı, terleme ve yorgunluk ile bazen de bu belirtilere eşlik eden karın ağrısı ile kendisini gösteren Kızıl’ın kuluçka evresi 2-4 gündür. Hastalık başladıktan 12 ile 48 saat sonra çok bilindik olan döküntüleri ortaya çıkar. Bademcik, dil, yutak ve damakta görülen döküntüleri, büyük, şiş, kırmızı ve iltihap doludur. Bazen ciddi vakalarda difterideki gibi bademciklerin üzeri kirli bir iltihap tabakasıyla kaplı olabilir. Beta mikrobu genellikle cilt ve solunum yolu enfeksiyonu yapmasına rağmen; zatürre, zatülcem, kemik iltihabı, menenjit, yumuşak doku iltihabı ve apseye de neden olabilir. Bebek ve çocukların soyulan egzamaları, bazen enfeksiyonlar özellikle beta enfeksiyonu olup olmadığını anlamak için çok iyi bir kaynaktır. Bu lezyonların üzerine binen enfeksiyon, yaygın kızarıklık, üzerinde akıntı, kabuklanma, soyulma ve bölgesel beze iltihabı yapabilir. Hastalığın tanısı hekimin şüphesiyle birlikte yaptırdığı testler yardımıyla konulur. Sonuçları 45 dakika içerisinde çıkan boğazdan alınan salgının incelendiği bir testle ön tanı konularak; tedavi süreci hemen başlatılabilir. İlk etapta yapılan testin sonucu pozitifse hemen penisilin tedavisine başlanır; ancak mutlaka boğaz kültürü alınmalıdır. Sonucuna göre uygun antibiyotik seçilir. Eğer tedavisi yapılmaz veya gecikilirse erken veya geç komplikasyonlara neden olabilir. Erken komplikasyonları, Streptokok enfeksiyonunun yayılmasıdır. Genellikle ilk haftada olur, bölgesel lenf nodlarının iltihaplanması, orta kulak iltihabı, sinüzit, az görülen zatürre, septisemi (kana karışması), kemik iltihabı ve toksik şok sendromu ile kendisini gösterebilir. Geç komplikasyonları, Akut romatizmal ateş ve böbrek iltihabıdır. Beta salgınından korunmak için okul, kreş gibi toplu yaşanan yerlerde, dönem dönem boğaz kültürü alınmalı, enfeksiyon saptanan çocuklar eve gönderilmeli, genel hijyen kurallarına dikkat edilmeli ve C Vitamini tüketimi artırılmalıdır.’ açıklamasında bulundu.

