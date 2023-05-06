Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon nedir? Hangi hastalıklara bakar?

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, kas ve iskelet sistemi üzerinde farklı nedenlere bağlı olarak meydana gelen hastalıkların tedavisini sağlayan bir dizi sağlık hizmetleri sunan tıp alanı. Kısaca FTR bölümü (Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon) olarak da bilinir. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Dr. Öğr.Üyesi Ahmet Üşen bu bölüme dair detaylı bilgiler verdi.

Rehabilitasyon nedir?

Rehabilitasyon, doğuştan veya sonradan oluşan fizyolojik ve anatomik bozukluk ve yetersizliklerin yeniden kazandırılması, kişinin engellilik durumunu azaltıp, bağımsızlığını ve yaşam kalitesini maksimum düzeye çıkartılmasını amaçlayan tedavi yöntemi ve süreçleri planlayan alandır.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon nedir?

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, kas iskelet sistemi hastalıkları, nörolojik hastalıklar, ortopedik operasyonlar, ağrılı durumlar ve kanser gibi kişinin günlük yaşam aktivitelerini ve bağımsızlığını sınırlandıran durumların teşhisi, sıcak, soğuk, elektrik, ışın, ses dalgaları ve egzersiz gibi fiziksel yöntemler kullanılarak tedavisi ve korunma yöntemleri ile ilgilenen tıp bölümüdür.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon hangi hastalıklara bakar?

Fiziyatrist veya Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzman hekimi, ülkemizde 6 senelik tıp fakültesi eğitiminden sonra 4 sene uzmanlık eğitimi alan doktorlardır. Fiziyatrist ağrıya, sakatlığa, özürlülüğe veya günlük yaşam aktivitelerinde herhangi bir kısıtlılığa sebep olan kas iskelet sistemi ve nörolojik hastalıklarının teşhisini koyan ve bu hastalıkların gerek ilaç, enjeksiyon yöntemleri gibi medikal tedaviler ile gerekse fiziksel ajanlar ve egzersiz gibi fizik tedavi yöntemleri ile tedavi eden uzman hekimdir. FTR hekimleri, pediatrik yaş grubundan ileri yaşlara kadar kişinin aktivitelerini kısıtlayan kas iskelet sisteminde ağrı, hareket ve fonksiyon kaybı gibi sonuçları olan tüm hastalıklara bakar. Kişinin yaşam süresi boyunca muhtemelen yaşayacağı bel, boyun, sırt, el, dirsek omuz, ayak, diz, kalça ağrıları FTR polikliniklerinde sıklıkla görülen hasta gruplarıdır. Bunun dışında inme, travmatik beyin ve omurilik yaralanmaları, multiple skleroz, Parkinson hastalıkları, serebral palsi ve uzuvlarda görülen sinir yaralanması gibi nörolojik hastalıklar FTR servis ve polikliniklerinde sık görülür. Ayrıca dizde menisküs, ön çapraz bağ yaralanmaları, omuzda kas tendon yırtıkları, elde tendon ve sinir kesileri , kırıklar ve ileri kireçlenmeler sonrası ortopedik operasyon geçiren hastalar ortopedik rehabilitasyona ihtiyacı olan kişilerdir. Fibromiyalji, Ankilozan Spondilit, Romatoid artrit gibi romatizmal hastalıkların teşhisi, takibi , tedavisi ve olası kötü sonuçların önüne geçmek için gerekli egzersiz programları FTR uzman hekimleri tarafından yapılır. Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri bir ekip halinde verilmekte olup bunların başında Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi bulunmaktadır. Ekibin içinde Fizyoterapistler, Ergoterapistler, Fizik tedavi teknikerleri, Rehabilitasyon hemşireleri, Ortez ve protez teknikerleri, Konuşma terapistleri bulunur.

Fizyoterapist kimdir?

Fizyoterapist ise ülkemizde üniversitelerin Fizik tedavi ve rehabilitasyon fakültelerinden 4 yıllık lisans eğitimi sonrasında mezun olan sağlık çalışanlarıdır. Fizyoterapist, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimin koyduğu tanıya göre fizik tedavi ve rehabilitasyon programlarını uygulayan sağlık çalışanlarına verilen ünvandır. Tanısı konulmuş kas iskelet sistemi ve nörolojik hastalıkların çeşitli egzersiz programları ile etkisini azaltmaya çalışırlar.