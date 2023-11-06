Geceleri uyuyamıyor musunuz? İşte sizi uyutmayan 5 yiyecek!

Yeterince dinlendirici bir uyku almak genel sağlık için çok önemlidir. Yiyecek seçimleriniz de dahil olmak üzere pek çok faktör, uykuya dalmanızı ve uykuda kalmanızı zorlaştırabilir. Bu makalede sizi geceleri zor uykuya geçiren 6 yiyecek ve içeceği listeleyeceğiz.

GECELERİ UYUMANIZI ENGELLEYEN 5 YİYECEK VE İÇECEK

1. Kafeinli yiyecek ve içecekler

Size anında enerji veren yiyecek ve içecekleri düşündüğünüzde aklınıza kahve ve diğer kafeinli ürünler gelebilir. Bunun nedeni, kafeinin merkezi sinir sistemi uyarıcısıdır, yani uyanıklık hissini artırır ve kendinizi daha uyanık ve enerjik hissetmenizi sağlar.

Bu etkisi nedeniyle soda, kahve, kafeinli çay ve kafeinli çikolata ürünleri dahil kafeinli yiyecek ve içecekler uykunuzu olumsuz yönde etkileyebilir ve gece uyanık kalmanıza neden olabilir.

Aslında araştırmalar, yatmadan saatler önce bile kahve tüketmenin uykuyu etkileyebileceğini gösteriyor. 2013 yılında 12 kişiyle yapılan küçük bir araştırma, yatmadan önce ve yatmadan 3 ve 6 saat önce 400 mg kafein tüketmenin uykuyu önemli ölçüde bozduğunu buldu.

2. Baharatlı yiyecekler

Yatma saatine yakın baharatlı yiyecekler yemek, çeşitli nedenlerden dolayı uyanık kalmanıza neden olabilir. Baharatlı yiyeceklerin hazımsızlığa neden olduğu, mide ekşimesi ve asit reflü semptomlarını kötüleştirdiği bilinmektedir.

Uyumak için uzandığınızda, asit yemek borusuna ilerleyerek tahrişe neden olabileceğinden, baharatlı yiyeceklerle ilgili bu semptomlar daha da kötüleşebilir. Bu sizi geceleri uyanık tutabilir ve uyku bozukluklarına yol açabilir.

Bu nedenle baharatlı yiyecekler yedikten sonra mide ekşimesi yaşıyorsanız veya asit reflü sorununuz varsa yatmadan önce baharatlı yiyeceklerden uzak durmak isteyebilirsiniz. Acı biber gibi çok baharatlı yiyecekler yemek, çekirdek ve yüzey vücut sıcaklığınızı biraz artırabilir.

Bu etki geçicidir. Ancak bazı araştırmacılar, yatmadan önce baharatlı yiyecekler yemenin vücut ısısındaki artışın uykuyu olumsuz etkileyebileceğini öne sürdü. Yüksek vücut ısısı da uyku bozukluğuyla bağlantılıdır.

3. Yüksek glisemik indeksli gıdalar ve ilave şeker

Glisemik indeksi (GI) yüksek olan gıdalar kan şekeri seviyesini hızla yükseltir. Bu yiyecekler arasında beyaz ekmek gibi rafine karbonhidratlar, tatlılar ve yüksek miktarda ilave şeker içeren yiyecekler bulunur.

Bununla birlikte, yüksek GI gıdalarının uyku üzerindeki etkilerine ilişkin araştırmalar karışık sonuçlar göstermektedir. Bazı çalışmalar yüksek GI diyetlerini uykusuzluk ve uyku sorunlarıyla ilişkilendirirken, diğerleri yüksek GI yemeğinin insanların uykuya dalma süresini azalttığını öne sürüyor.

Çalışmalar, ayrıca ilave şeker ve rafine karbonhidrat tüketmenin daha yüksek uykusuzluk olasılığıyla ilişkili olduğunu da buldu.

4. Yağlı yiyecekler

Kızartılmış tavuk ve yağlı et gibi yağ oranı yüksek yiyeceklerin tüketilmesi, uykusuzluğun artmasına neden olabilir. Araştırmalar, daha fazla yağ alımının, özellikle de doymuş yağın uyku düzeninizi olumsuz etkileyebileceğini gösteriyor.

2016 yılında 26 yetişkin üzerinde yapılan bir araştırma, daha yüksek doymuş yağ alımının daha hafif, daha az dinlendirici uykuyla ilişkili olduğunu buldu. 459 kadını kapsayan başka bir araştırma, katılımcıların ne kadar fazla toplam yağ ve doymuş yağ tükettiklerini, toplam uyku sürelerinin o kadar kısaldığını buldu.

2015 yılında 211 erkek üzerinde yapılan bir araştırma, uykusuzluğa sahip erkeklerin, uyku bozukluğu olmayan erkeklere göre daha yüksek oranda doymuş yağ alımına sahip olduğunu gösterdi.

5. Fast food ve diğer ultra işlenmiş gıdalar

Fast food ve paketlenmiş atıştırmalıklar gibi aşırı işlenmiş gıdalar, dinlendirici bir uyku için iyi bir seçim olmayabilir. Araştırmalar, aşırı işlenmiş gıdalardan zengin beslenmeyi sürekli olarak kötü uyku kalitesi ve kısa uyku süresiyle ilişkilendiriyor.

2018 yılında 12-18 yaş arası 118.462 ergene ilişkin verileri içeren bir araştırma, daha kısa uyku süresi ve kötü uyku kalitesinin daha fazla fast food, hazır erişte ve tatlı alımıyla ilişkili olduğunu keşfetti.