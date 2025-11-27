Gözde uçuşan cisimler nedir, ne zaman göz doktoruna görünmelisin?

Sarı nokta hastalığı, kuru ve yaş tip olmak üzere iki farklı şekilde görülür.

1- Kuru tip sarı nokta hastalığı

Bu tip, merkezi görmeyi etkiler ve başlangıçtan itibaren okuma problemi yaratır. Yani kişi merkezi bulanık görürken çevre görmesi korunur. Tedavide AREDS-2 formülasyonunda belirtilen vitamin ve takviyeler yaşam boyu kullanılır (lutein, zeaksantin, C ve E vitamini, bakır, çinko ve omega-3). Bu vitaminlerin yanında, beslenmenin Akdeniz tipi diyete göre düzenlenmesi hastalık oluşma riskini azaltabilir. Bu beslenme tipinde sarı noktayı koruyan göz pigmentlerinin öncülleri olan ıspanak, brokoli, lahana, karalahana, marul ve pazı gibi yeşil sebzelerin; omega-3 için ise uskumru, somon ve sardalya gibi yağlı balıkların haftada iki kez tüketilmesi önerilir. Açık havalarda mutlaka güneş gözlüğü kullanarak gözleri UV ışınlarından korumak gerekir.

Bu süreçte hastaların bir retina hastalıkları uzmanı tarafından takip edilmesi önemlidir. Çünkü kuru tipin yaş tipe dönüşme riski vardır ve bu durumun zamanında yakalanması tedavi açısından kritik öneme sahiptir. Ayrıca hastalara verilen kareli kağıtlar (Amsler Grid) ile kişinin yakın gözlüğünü takarak haftada bir defa kendi kendini kontrol etmesi ve çizgilerde eğrilik görmesi durumunda hemen doktora başvurması istenir.