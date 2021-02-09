Adaçayı nasıl tüketilmeli? Faydaları ve zararları nelerdir?

ADAÇAYI NEDİR?

Adaçayı doğada kendiliğinden yetişen, kimi türleri süs bitkisi olarak da yetiştirilebilen, ballıbabagillerden, çiçekleri çok değişik renk ve büyüklükte, tüylü ve beyazımtırak yapraklı, ıtırlı bir bitkidir. Yumuşak ve tatlı bir tadı olan adaçayı taze, kurutulmuş yapraklar veya toz şeklinde yıl boyunca bulunabilir ve çay olarak tüketilebilir.

ADAÇAYININ FAYDALARI

Tüm zararlı toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Astım ve bronşit belirtilerine en az indirir.

Saçların beyazlamasını yavaşlatır. Ayrıca saç tellerinin güçlenmesini ve daha sağlıklı olmasını sağlar. (Saçlarınızı adaçayı ile durulayın ve saç derinize nazikçe masaj yapın.)

Boğaz ağrısını geçirir.

Adaçayı gargara olarak kullanılabilir.

Ağız yaralarının iyileşmesi için kullanılır.

Diş eti iltihaplanmasına karşı kullanılır. Diş eti kanamaları sorununa da iyi gelen adaçayı doğal bir tedavi yöntemidir.

Sakinleştirici ve dinginleştirici etkisi vardır.

Stresi, sıkıntı ve depresyonu azaltır.

Karaciğeri temizler.

Menopoz sonrası oluşan belirtileri hafifletir.

Aşırı terlemeyi azaltır. Günde 1 bardak adaçayı içerek terleme sorununuzun üstesinden gelebilirsiniz.

Beyin fonksiyonlarının gelişmesini sağlar.

Mantar enfeksiyonlarına karşı kullanılır.

Adaçayının faydalarından biri de sinirsel olabilen baş ağrılarını hafifletmeye yardımcı olmasıdır.

Safra kesesini çalıştırır.

Yorgunluk ve halsizlik sorununu ortadan kaldırır ve daha dinç hissetmeyi sağlar.

Rahim ağzını iyileştirir.

Adaçayının en önemli faydalarından biri de solunum yollarında meydana gelen balgamı ve kanda meydana gelen mikropları temizlemektir.

Kan şekerini düşürücü etkisinin olması adaçayının faydalarından biridir.

biridir. Alzheimer'a karşı yardımcı olarak kullanılır.

İdrar yolu enfeksiyonunun tedavisine yardımcı olur.

ADAÇAYI NASIL YAPILIR?

Adaçayını çay olarak tüketmek istiyorsanız öncelikle ölçüye dikkat etmeli ve günde 2 bardaktan fazla tüketmemelisiniz.



Malzemeler:

1 çorba kaşığı adaçayı

1 buçuk bardak su

Hazırlanışı:

Öncelikle 1 buçuk bardak suyu bir cezve içerisinde kaynatın veya kettle da kaynattıktan sonra cezveye koyup ocağın atını açarak iyice kaynamasını sağlayın.

Kaynayan suyu ocaktan alın, bir fincana dökün ve içerisine bir çorba kaşığı kadar adaçayını ekleyin.

Bardağın ağzı kapalı olacak şekilde yaklaşık 4-5 dakika çayın demlenmesini bekleyin.

Demlendikten sonra soğumadan tüketin.





ADAÇAYI NASIL DEMLENİR?

Aktarlarda hem taze hem de poşet olmak üzere iki çeşit adaçayı bulunur. Genellikle taze adaçayı alıp demlenerek tüketilmesi daha uygundur.

Taze adaçayı demlemek için; taze veya kurutulmuş adaçayı yapraklarına ihtiyacınız olacak. Güvendiğiniz bir aktardan adaçayı yapraklarını satın alabilir, çayı demlemek için bitki çayı demleme termosu kullanabilirsiniz. Genellikle biti çayı demleme termosu iki büyük bardak çay alabilmektedir. 6-7 adet adaçayı yaprağı ve ya tepeleme 1 çay kaşığı ufalanmış kuru adaçayı yaprağı kullanabilirsiniz. Bu iki kişi için yeterli olacaktır. Suyu kaynatın. Su kaynadıktan sonra ocağı iyice kısarak hazırladığınız 6-7 tane adaçayını kaynayan suyun içerisine atın. Bu şekilde 1 dakika daha kaynatın. Daha sonra ocağın altını kapatarak demlenmesini bekleyin. Demlenmesi için yaklaşık 5 dakika beklemek yeterli olacaktır.

Poşet adaçayı demlemek İçin; marketten alacağınız poşet adaçayını evde kaynatmış olduğunuz suyun içerisine atın. Yaklaşık 1 dakika demlenmesini bekleyin. Suyun içerisine çayın iyice nüfuz etmesi için poşet adaçayını biraz sallayın.

Adaçayının faydalarından yararlanmak için günde 2 çay bardağı içebilirsiniz. Ancak günde 2-3 çay fincandan fazla içmemeye dikkat etmek gerekiyor. Her gün değil gün aşırı bir bardak şeklinde de akşamları uyumadan önce içebilirsiniz. Adaçayını aşırı miktarda tüketmemek gerekiyor çünkü hassas bünyelerde kan basıncını arttırıcı etkiler gösterebiliyor. Hamilelerin ve emziren annelerin ise Adaçayı tüketmesi önerilmiyor.

ADAÇAYININ YAN ETKİLERİ NELER?

Tansiyonu olanların, hamile ve emziren kadınların, epileptik hastaların adaçayını kullanmaması önerilir. Kadınlarda cinsel gücü arttırdığı, erkeklerde ise cinsel gücü azalttığı söylenmektedir. Eğer çok fazla tüketilirse içerisinde bulunan thujone ve kafur bileşenleri toksik etkiye yol açabilir. Her gün kullanılırsa 2 haftayı geçmemesi gerekir. İki hafta düzenli olarak günde 1-2 bardak adaçayı içen birinin 2 hafta ara vermesi önemlidir.

KİMLER ADAÇAYI İÇMEMELİ?

Eğer tansiyonunuz çok düşük ise adaçayı içmemeniz önerilir. Hamilelerin, şeker hastalarının ve sürekli ilaç kullanan kişileri adaçayı tüketmesi tavsiye edilmez.

ADAÇAYI GARGARASI NASIL YAPILIR?

Adaçayı gargarası için 1 su bardağı suyu cezveye koyup içerisine 1 tatlı kaşığı taze adaçayı veya evinizde bulunmuyorsa 1 adet poşet adaçayını koyup kısık ateşte kaynatın. Yaklaşık 10 dakika kaynadıktan sonra ocaktan alıp demlenmeye bırakın. Su ılındıktan sonra günde 2 veya 3 kez bu su ile gargara yapabilirsiniz. Hazırlamış olduğunuz adaçayı gargarasını bir gün boyunca kullanabilirsiniz. Ertesi gün tekrar aynı şekilde yapıp gargara olarak kullanabilirsiniz.

Adaçayı gargarasının faydalarına gelince; ağız kokularına karşı etkilidir. Boğaz ağrısı ve boğaz enfeksiyonlarına iyi gelir, öksürüğü giderir. Diş eti iltihabının tedavisine yardımcı olur ve geniz akıntısına iyi gelir. Yalnız hamilelik döneminde adaçayı içmemeye dikkat etmek gibi adaçayı gargarası da yapmamak gerekiyor!

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