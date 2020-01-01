Yüzyıllardır ağız sağlığında doğal bir mucize olan misvak son zamanlarda diş sağlığında doğallık arayanların yeniden gündeminde. Misvak nedir? Misvak nasıl kullanılır? İslami temizlik kültürünün de önemli bir parçası olan misvak hakkında tüm merak edilenler ve fazlası bu yazıda.

Misvak nasıl kullanılır, misvak nedir? Sağlıklı yaşamın yolu doğal ve organik malzemeler kullanmaktan geçiyor. Son zamanlarda özelikle yeme içme alanında ortaya çıkan doğaya dönüş trendi kişisel bakım ve koruma ürünlerinde de kendini göstermeye başladı. Misvak diş bakımı için eski zamanlardan beri kullanılan ama son günlerde yeniden popüler olan bir doğal malzeme. Peki misvak nasıl kullanılır?



Misvak Nedir?

Misvak nasıl kullanılır sorusuna geçmeden önce misvakın tarihçesine bir göz atalım. Misvak Arapça kökenli bir kelime. Doğu Afrika ve Hint Yarımadasına kadar uzanan salvadoraceae bitki ailesine ait olan erâk ağacının (salvadora persica) şifalı dallarından yapılan ve geleneksel olarak diş bakımında kullanılan çubuklara misvak adı veriliyor. Misvak nasıl kullanılır? Misvak ağacı dallarının yumuşaklığı, lif lif ayrılarak diş fırçası benzeri bir vazife görmesini sağlıyor. Ayrıca misvakın salgıladığı aromatik sıvının içinde anti-bakteriyel maddeler bulunuyor. Misvakın geçmişteki izini bugünden dört bin sene öncesine Babil uygarlığına dek sürmek mümkün. Misvak tarihte pek çok medeniyet tarafından ağız ve diş sağlığı alanında kullanılmış. Özellikle antik dünyanın büyük medeniyetleri Yunan, Mısır ve Roma tarafından sıkça kullanılan misvak, bugün en yoğun olarak İslam coğrafyasında kullanılmakta. İslam’da sünnet olarak da bilinen misvak kullanmanın dini açıdan da anlamı var. Vücut temizliğine ve sağlığa önem veren Hz. Muhammed tarafından sıkça kullanılan misvak peygamberin Müslümanlara miras bıraktığı ağız ve diş sağlığı hassasiyetinin simgesi.





Misvak salvadoraceae bitki ailesine ait erâk ağcının dallarından yapılır.

Misvak Nasıl Kullanılır?

Peki misvak nasıl kullanılır? Lifleri henüz kurumamış kalem kalındığında bir misvak çubuğu alınır. Misvak liflerinin taze olması çok önemli. Kuru misvak lifleri kolay ayrılmaz. Misvakı önceden aldıysanız ve kuruduysa liflerinin canlanması için bir gece suda bekletebilirsiniz. Lifleri ayrılmaya hazır yumuşak misvak çubuğunuzu alın ve ucunu bir santimetre kadar soyun. Soyduğunuz kısmı dişlerinizle ya da steril bir aletle lif lif olana kadar ayırın. Peki diş fırçalamak için misvak nasıl kullanılır? Lif lif ayrılmış olan misvakı dişlerinize aşağıdan yukarı değil soldan sağa enlemesine ya da dairesel hareketlerle uygulayın. Dişlerinizi temizlerken tükürükle etkileşime giren misvakın ferahlatıcı aromatik salgısı ağzınıza dağılacak. Misvaktan salgılanan bu madde anti-bakteriyel, dolayısıyla diş ve diş etleri için oldukça yarayışlı. Misvakla diş temizleme işlemi bittikten sonra misvakı kendi kutusunda muhafaza edin. Bu kutu misvakın steril kalmasını sağlarken kurumasına da engel olacak. Misvakın fırça kısmını haftada bir yeniden soyarak yenileyin.

Misvak nasıl kullanılır sorusunu yanıtlarken misvak kullanımında dikkat edilmesi gereken noktaları da işaret etmeli. Misvak kullanımı her ne kadar faydalı ve dini açıdan kutsal olsa da diş hekimleri tek başına misvak kullanımının ağız hijyeni sağlamada yetersiz kalacağı görüşünde. Misvak diğer ağız ve diş sağlığı malzemeleriyle ve düzenli diş hekimi bakımıyla tamamlayıcı olarak kullanılmalı. Ayrıca misvak kullanımı doğru yapılmadığında diş etlerine kalıcı hasarlar verilebiliyor. Misvakın ucu iyi muhafaza edilmediğinde veya zamanında değiştirilmediğinde diş etlerine zararı dokunabiliyor. Diş hekimleri ağız ve diş sağlığında misvak özlü ürünlerin kullanılmasını yararlı bulurken misvakı tek başına ağız bakımında kullanmayı doğru bulmuyorlar. Özellikle diş sağlığında diş ipi, elektronik diş fırçaları ve diş macunları yanında misvakı takviye olarak kullanmayı öneriyorlar.