Aloe vera bitkisinin mucizevi faydaları nelerdir? Aloe veranın cildimiz üzerindeki faydalarını kullanım alanına göre sınıflandırıp açıkladık.

Aloe vera sayısız faydası olan mucizevi bir bitki. Geçmişten bugüne pek çok sağlık sorununa ve cilde iyi gelen aloe vera, antik Mısır’da ölümsüzlük bitkisi olarak adlandırılmıştı. Aloe vera zambakgillerden olup görünüşü itibariyle kaktüse benzer. Sıcağı seven aloe verayı bugün balkonumuzda dahi kolaylıkla yetiştirebiliyoruz. Aloe vera bitkisini kullanmak ise oldukça basit. Yaprağı kök kısmından keserek, yaprağın içindeki jeli sıyırıp çıkarabilirsiniz. Aloe veranın vücudumuza ve cildimize olan mucizevi faydalarına geçmeden önce içeriği hakkında biraz bilgi verelim.







Aloe vera bitkisini kullanmak ise oldukça basittir. Yaprağı kök kısmından keserek, yaprağın içindeki jeli sıyırıp çıkarabilirsiniz.





Aloe Veranın İçeriği

Aloe vera A, C, E, B1, B2, B3, B6 folik asit, kolin, salasilik asit ve daha pek çok birleşenden oluşuyor. Mineral bakımından zengin olan aloe vera, kalsiyum, magnezyum, demir, çinko, potasyum, sodyum ve bakır içeriyor.





Aloe Veranın Vücudumuza Faydaları

Aloe veranın en etkili olduğu alan şüphesiz yanık tedavisi. Evinizde bir aloe veranız varsa yanık üzerine ilk müdahaleyi aloe veranın yaprağının içinden çıkan jelle yapabilirsiniz. Aloe vera; sindirim sistemini kuvvetlendirir, bağışıklık sistemini güçlendirir, mide rahatsızlıklarını azaltır, enfeksiyon oluşumunu engeller, metabolizmayı hızlandırır, bağırsak mantarlarını giderir, kolon kanseri riskini azaltır. Bunun yanı sıra cildimiz üzerinde çok sayıda olumlu etkisi bulunuyor. Güzellik ve bakımda hızla doğal yöntemlere kayılan bugünlerde aloe veranın cildimiz üzerindeki mucizevi etkisi üzerinde duracağız. İşte tüm detaylarıyla aloe veranın cildimiz üzerindeki mucizevi etkisi…





Aloe Veranın Cilde Faydaları

Aloe veranın en çok kullanıldığı alan cilt. Güzellik ve kozmetik dünyasının sıklıkla yararlandığı aloe vera, nemlendiricilerden, şampuanlara, toniklerden, koruyucu kremlere kadar pek çok bakım ürününün içeriğinde yer alıyor. Aloe veranın cilde faydalarını kullanım alanına göre sınıflandıracağız.



Aloe veranın en çok kullanıldığı alan cilttir. Güzellik ve kozmetik dünyasının sıklıkla yararlandığı aloe vera, nemlendiricilerden, şampuanlara, toniklerden, koruyucu kremlere kadar pek çok bakım ürününün içeriğinde yer almaktadır.





Sivilce Tedavisi

Aloe veranın sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisi dikkat çekici. E vitamini içerdiği de cildin nemlenmesini sağlıyor. Ayrıca İçeriğindeki A vitamini (retinoik asit) sayesinde sivilcelerle savaşıyor. Salasilik asit sayesinde de iltihap kurutucu özelliği olduğu biliniyor. Aloe vera içeren bir temizleyiciyle yüzünüzü sabah akşam yıkarsanız cildinizin yağ miktarı dengeleyebilir, akne oluşumunun önüne geçebilirsiniz.





Yaşlanma Karşıtı

Aloe veranın yaşlanma karşıtı (anti-aging) özelliği bulunuyor. Yapılan çalışmalarda aloe vera jeli kullanan kadınların vücutlarının daha fazla kolojen ürettiği gözlemlendi.





Selülit Karşıtı

Aloe vera jel ile selülitli bölgeye dairesel hareketlerle yapacağınız masaj selülitlerinizde gözle görülür bir azalma sağlıyor. Selülit için hiçbir bitki tek başına etkili olamaz. Doğru bir beslenme alışkanlığı ve egzersiz yapmak da gerekir.





Saç Bakımı

Saç derisi en az cildimiz kadar önemlidir. Aloe veralı bir şampuan tercih ettiğimizde kepek sorunundan kurtulmuş oluruz. Aloe vera güneşin zararlı ışınlarından koruduğu için özellikle yazın saç derimizin nefes alıp saçlarımızın daha parlak ve canlı görünmesini sağlar.





