Dişleriniz birbirinden ayrık ya da düzensiz mi? Bonding tedavisine göz atın deriz!

Bonding tedavisi hafif düzensiz dişlerde Porselen Lamina tedavisi yerine yapılan dolgu işlemi olarak adlandırılıyor. Dişlerin sadece ön yüzüne yapılan bu işlem, dişleri aşındırmadan, özel diş renginde olan, estetik kompozit ile yapılan bir dolgu türü. Doctordent Diş Kliniğinden Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar bu konu hakkında detaylı bilgiler verdi.



Bonding, dolgu anlamına mı geliyor?

Uzunpınar: “Dolgu ile Bonding materyal olarak yakın ama farklı işlemler. Bonding, kelime anlamı olarak bağlanma demek. Diş Hekimi de aslında dolguyu dişinize bir nevi bağladığı için Bonding kelimesi yaygınlaştı. Bonding sırasında uygun diş renginize göre dolgular seçilir ve dişlerinize uygulanır. Bonding dişlerinizi aşındırmadan yapılan ön yüzey dolgusudur.”



Uzun ömürlü mü?

“Tıpkı kendi dişlerinizde olduğu gibi Bonding işlemin ağızda kalma süresi iyi bir bakıma bağlıdır. İyi bir ağız hijyeni uzun ömürlü bir Bonding olmasını sağlar. Diş başına bir Bonding yarım saat diyebiliriz. Kliniğe geldiğinizde öncesi fotoğraflarınız alınır ve Bonding işlemine başlanır. İşlem sırasında yapılacak diş miktarına göre süre değişkenlik gösterir. Bonding sonrası fotoğraflarınız alınır ve işlem biter.”