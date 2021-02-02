Aspir yağı faydaları nelerdir? Zayıflamak için nasıl kullanılır?

ASPİR YAĞI NEDİR?

Afrika, Orta Doğu ve Asya’nın pek çok yerinde kullanılan aspir yağının ana vatanı Güneydoğu Asya’dır. Kırmızı, sarı ve turuncu renklere sahip olan aspir çiçeğinin dikenli ve dikensiz türleri vardır. Ülkemizin iklim şartları da aspir çiçeğinin üretilmesi için uygunluk gösterir. Özellikle Akdeniz bölgesi bu çiçeğin yetişmesi için uygundur. Aspir tohumlarından elde edilen aspir yağı, sanayi kollarında işlenerek farklı alanlarda kullanılır. Boya sanayiinin yanı sıra kozmetik ve ilaç sektöründe de aspir yağından faydalanılır.

ASPİR YAĞI FAYDALARI

Aspir yağının saç uzatma, saç dökülmesinin önlenmesi, zayıflamaya yardımcı olması ve kabızlığa iyi gelmesi gibi pek çok faydası mevcuttur.

Sindirim problemlerini ortadan kaldırır.





Kolesterolün ve kan şekerinin düzenlenmesinde etkilidir.





Romatizmaya bağlı olarak ortaya çıkan ağrıları hafifletir.





Vücutta bulunan fazla yağı enerjiye çevirerek kilo vermeyi hızlandırır.





Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkilidir.





Yaşlanmaya bağlı belirtileri azaltır.





Vücutta bulunan mevcut kas sistemini korur.





Damar sertliğinin oluşmasını önler.





Doğum sonrası oluşan çatlakların görünümünü azaltır.





Göğüs ve prostat kanserine karşı koruyucu etkisi mevcuttur.





Cilt kuruluğundan yakınıyorsanız düzenli olarak aspir yağı kullanabilirsiniz. Böylece cildinizin nem dengesi düzenlenmiş olur.





Adet kanamalarının zamanını düzenlerken aynı zamanda bu dönemde ortaya çıkan ağrıları da azaltır.





Yaz aylarında bronzlaşmak için kullanılabilir.





Mideyi korur ve güçlendirir.





Bağırsak kurtlarının dökülmesinde etkilidir.





Vücuda zindelik ve enerji kazandırır.





Cinsel isteği arttırır.



ASPİR YAĞI NASIL KULLANILIR?

Aspir yağını dahili ya da harici olarak kullanabileceğiniz gibi yemeklerinize ekleyerek de tüketebilirsiniz. Aspir yağını yemeklerde kullanırken tıpkı zeytinyağı gibi kullanabilirsiniz. Aspir yağının ısınması sanıldığı gibi içeriğinde bir bozulmaya neden olmamaktadır. Bu sebeple aspir yağını kızartma yaparken dahi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Lezzetinin de zeytinyağı gibi güzel olması aspir yağının kullanılmasının en büyük nedenleri arasında yer alır.

ASPİR YAĞI ZAYIFLATIR MI?

Aspir yağı özellikle kilo problemi olanların son dönemlerde sıklıkla kullandığı yağlar arasında yer alır. Göbek eritmek ve kilo vermek için kullanılabilen aspir yağının bir yemek kaşığında 120 kalori civarında olduğu unutulmamalıdır. Bu sebeple aspir yağını tüketirken aşırıya kaçmamanız yerinde olacaktır.

• Aspir yağını salata sosu olarak kullanırken 2 yemek kaşığı aspir yağına, 1 yemek kaşığı kadar bal ve 1 yemek kaşığı sirke ekleyebilirsiniz. Her gün bir kase salatayı bu yağ ile birlikte tüketmeniz kilo vermenizi de hızlandıracaktır.



• Gün içerisindeki öğünlerinizden yaklaşık yarım saat önce 1 tatlı kaşığı kadar aspir yağı tüketebilirsiniz. Eğer bu düzeni bir ay boyunca günde 3 öğün olacak şekilde sürdürürseniz bir ay sonra kilo vermenizde ciddi bir hızlanma ve artış olduğunu fark edeceksiniz.



• Aspir yağını tek başına tüketmek istemiyorsanız bir bardak ılık suyun içine ekleyebilirsiniz. Etkisinin daha da hızlanması için suyun içine bir miktar elma sirkesi eklemeniz yeterli olacaktır.

ASPİR YAĞI VE SELÜLİT

Göbek bölgenizde bulunan yağlardan kurtulmak ya da selülitlerinizi ortadan kaldırmak için harici bir şekilde aspir yağını kullanabilirsiniz. 3 ay boyunca düzenli olarak kullanacağınız aspir yağı ile gözle görülür bir incelme sağlayabilirsiniz. Günde iki kez 10 dakikalık masajlar ile sorunlu bölgelerinize aspir yağı ile masaj yapabilirisiniz. Karın bölgenize aspir yağı ile masaj yaparken dairesel hareketleri tercih etmelisiniz. Yağ yakımını çok daha fazla hızlandırmak adına aspir yağı ile masaj yaptıktan sonra hızlı bir yürüyüş ya da egzersiz yapmanız önerilmektedir.



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