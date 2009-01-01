Kantoron yağı faydalarının neler olduğunda bahsettik. Cilt, enfeksiyon, sindirim, saç olmak üzere belli başlı konularda faydalarını sıraladık.

Kantoron yağı, şifa kaynağı olan kantoron bitkisinden elde ediliyor. Türkiye’nin pek çok yerinde yetişebilen kantoron bitkisinin sayısız faydası var. Etkisi bilimsel araştırmalarla da kanıtlanmış kantoron yağı, hastalıklardan koruyup, yaşlanmayı geciktiriyor. Kurutulup yağı elde edilerek cam şişelere konan kantoronu, aktarlardan kolayca elde edebilirsiniz. Herkesin az çok bildiği faydaları arasında güneş yanıklarına iyi geldiği, antiseptik özelliği sayesinde mikrop oluşumunu engellediği geliyor. Peki kantoron yağı etkisi bunlarla sınırlı mı? Kantoron yağının tüm faydalarını ve kırmızı, sarı olmak üzere iki çeşidini anlatacağız.







Etkisi bilimsel araştırmalarla da kanıtlanmış kantoron yağı, hastalıklardan koruyup, yaşlanmayı geciktirebiliyor.





Kantoron Yağının Faydaları

Kantoron yağı faydaları saymakla bitmiyor. Bu faydaları cilt, deri, saç, enfeksiyon, sindirim gibi pek çok alanda görüyoruz. Kantoron yağı faydaları neymiş, gelin birlikte göz atalım.





Kantoron Yağının Cilde Faydaları

Kantoron yağı yaşlanma etkilerinin geciktirilmesinde etkili bir bitkisel çözüm. Hücre yenilemesini destekleyerek cildin elastikiyetinin artmasını sağlar. Cildin sahip olması gereken nem dengesine kavuşmasına olanak verir ve aşırı kuru ve çatlayan ciltler için iyi bir nemlendirme sağlayarak cildi onarır. Yara, yanık ve leke tedavisinde de mucizevi sonuçları olduğu biliniyor. Özellikle güneş yanıklarında sürüldüğü bölgede acıyı azaltıp rahatlama sağlıyor. Leke olan bölgelerde de iyileşme sağlayarak cilt tonunun eşitlenmesine yardımcı oluyor.



Temizlediğiniz cildinize masaj yaparak kantoron yağını yedirebilirsiniz. Yarım saat beklediğinizde cilt yağı emecektir. Daha sonra durulayabilirsiniz. Doğal bir güneş koruyucu olarak da kullanabileceğiniz kantoron yağını güneşe çıkmadan önce cildinize sürmeniz yeterli.





Kantoron Yağının Enfeksiyon Hastalıklarına Karşı Faydaları

Kantoron yağı bakteri ve virüs gibi mikroorganizmalarla güçlü bir şekilde savaşır. Deri enfeksiyonları, akneler, uçuklar, ayak mantarlarının hızlı bir şekilde iyileştirilmesini sağlar. Ayrıca akneli ciltlerde iz kalma olasılığını en aza indirir. Bugün kozmetik alanında kantoron yağı içeren pek çok krem ve losyonla karşılaşıyoruz. Biz yine de doğrudan bitkiden saf bir şekilde elde edilmiş kantoron yağını tavsiye ediyoruz.





Kantoron Yağının Sindirime Faydaları

Kantoron yağı sindirim düzenleyici özelliğine de sahip. Yemeklerden önce az miktarda kantoron yağı tüketerek şişkinlik, kabızlık ve gaz sancılarından kurtulabilirsiniz. Hazmında zorlanırsanız yoğurdun içine karıştırarak da tüketebilirsiniz. Mide ağrılarına iyi geldiği ve idrar kaçırma tedavilerinde de kullanıldığını söyleyebiliriz.





Kantoron Yağının Saça Faydaları

Düzenli olarak yaptığınız bakımlara kantoron yağını da ekleyin. Kantoron yağı saçınızın kırılmasını, koparak dökülmesini engelleyecek, daha sağlıklı uzamasını sağlayacaktır. Ayrıca kantoron yağı saç derisinde oluşan kepek ve egzama gibi sorunlarla da savaşan doğal bir kurtarıcı.





Sarı Kantoron

En çok merak edilen sorulardan biri sarı kantoron ve kırmızı kantoron arasındaki fark. Bu iki kantoron yağı da aynı bitkilerden elde edilir. Ancak kırmızı kantoron taze bitkiden, sarı kantoron ise kurutulmuş bitkiden elde edilir. İki kantoron yağının da etkileri benzer, dolayısıyla ikisini de kullanabilirsiniz. Sürekli ilaç kullanıyorsanız ya da alerjisi olan bir bünyeniz varsa kantoron yağı kullanmadan önce mutlaka doktora danışmanızı tavsiye ederiz.





