Ay çekirdeğinin faydaları

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Ay çekirdeği lezzetli bir çerez olmasının yanı sıra, sağlıklı da bir besin!

Araştırmalar ay çekirdeğinin stres ve unutkanlığa karşı yardımcı besin olduğunu ortaya koyuyor. İşte faydaları...

• Ay çekirdeği B1, B5, E ve folik asit içeriyor.

• Aynı zamanda önemli mineraller arasında yer alan bakır, magnezyum, selenyum ve fosfor açısından da sağlıklı bir besin…

• Ay çekirdeklerinde bulunan yağ da, iyi kolesterolü artırabilen, kalp ve kardiyovasküler sistemini koruyan kalp dostu yağlardan.

• Araştırmalara göre ay çekirdeği, stres, anksiyete, depresyon ve unutkanlığa karşı yardımcı…