Ay çekirdeği lezzetli bir çerez olmasının yanı sıra, sağlıklı da bir besin!
Araştırmalar ay çekirdeğinin stres ve unutkanlığa karşı yardımcı besin olduğunu ortaya koyuyor. İşte faydaları...
• Ay çekirdeği B1, B5, E ve folik asit içeriyor.
• Aynı zamanda önemli mineraller arasında yer alan bakır, magnezyum, selenyum ve fosfor açısından da sağlıklı bir besin…
• Ay çekirdeklerinde bulunan yağ da, iyi kolesterolü artırabilen, kalp ve kardiyovasküler sistemini koruyan kalp dostu yağlardan.
• Araştırmalara göre ay çekirdeği, stres, anksiyete, depresyon ve unutkanlığa karşı yardımcı…