Bağırsak hastalıkları ve sorunlarında yaygın şekilde kullanılan lavman, pek çok kişinin merak ettiği konulardan biri. Kulaktan dolma bilgilere ve yersiz korkulara rağmen bağırsaklarla ilgili bir sağlık sorunu olduğu zaman uygulanan bu işlem gayet doğaldır. Peki lavman nedir? Spesifik olarak hangi durumlarda uygulanır? Zararları var mıdır?

Bağırsak sorunlarında yaygın şekilde kullanılan lavman, pek çok kişinin merak ettiği konulardan biri. Kulaktan dolma bilgilere ve yersiz korkulara rağmen bağırsaklarla ilgili bir sağlık sorunu olduğu zaman uygulanan bu işlem gayet doğaldır. Peki lavman nedir? Spesifik olarak hangi durumlarda uygulanır? Zararları var mıdır? Tüm bu sorulara ve daha fazlasına hep birlikte cevap vermeye ne dersiniz?





Lavman Nedir?

Yanlış anlaşılmaları önlemek için ilk başta lavman nedir sorusuyla başlamakta fayda var. Lavman, bağırsakların temizlenmesi, herhangi bir sebeple muayene edilmesi ya da ilaç tedavisi için rektuma sıvı verilmesi olarak tanımlanıyor. Suyla birlikte dışkının vücuttan hızlı bir şekilde uzaklaştırılmasını sağlıyor. Rektuma gönderilen su en fazla 5 dakika sonra boşaltılarak bağırsak temizliği tamamlanıyor. Eczaneden alarak ev ortamında yapabilseniz de mutlaka doktorunuzun önerisiyle kullanmalısınız.

https://unsplash.com/photos/xXc7zUKIhRw

Doktor tavsiyesiyle talimatlara uygun şekilde kullanılmalı.





Lavmanın Kullanıldığı Durumlar

“Lavman nedir?” sorusunun cevabını verdiğimize göre kullanıldığı durumlara da değinebiliriz. Lavman uygulama nedenleri arasında kabızlık, bağırsak temizliğinin önemli olduğu tıbbi durumlar, endoskopi, bağırsak ameliyatı, röntgen, rektum kontrolü veya bağırsak hastalığı kaynaklı ilaç tedavisi yer alıyor. Kolonoskopiden, ameliyatlardan ve kanser taramalarından önce yaygın şekilde kullanıldığını söyleyebiliriz.





Kabızlık, endoskopi ve bağırsak ameliyatı gibi durumlarda kullanılıyor.





Lavman Yaptırmanın Yararları

Kabızlık gibi can sıkıcı bağırsak sorunlarıyla uğraşanlar lavman yaptırmanın en kolay ve hızlı çözüm yolu olduğunu biliyor; tabii ki bir doktorun önerisi ile...

Bağırsaklardaki zararlı maddeler tasfiye edilir.

Sindirim sistemini rahatlattığı için hazımsızlığı da engeller.

Kolonoskopi, kanser taraması ve röntgen gibi işlemleri kolaylaştırır.







Lavmanın Olumsuz Etkileri de Var

Lavman, özellikle gereğinden fazla yapıldığı durumlarda bağırsakların doğal yapısına zarar vererek probiyotik denen yararlı bakterilerin yok olmasına neden olabiliyor. Bağırsak florası bozulduğu için de bakteriler görevini yerine getirememeye başlıyor ve bağışıklık sistemi olumsuz etkileniyor. Sürekli yaptığınız takdirde kabızlık sorununu kronik hale getirme riskinizin de arttığını aklınızdan çıkarmamalısınız.





Kabızlığı Önlemenin Yolları

Lavman kullanmanın en yaygın nedenlerinden olan kabızlığın önüne geçmeniz gerekiyor. Kabızlığı engellemek için de düzenli egzersiz yapıp hareketli bir hayat sürmenin yanı sıra beslenmenize de özen göstermelisiniz. Kabızlık sorunuyla karşılaşmamak için öncelikle bol su içerek metabolizmanızı hızlandırmalısınız. Fasulye, mercimek, yulaf gibi lifli gıdalar sindirim sistemini düzenleyerek atıkları vücudunuzdan uzaklaştırıyor. Ayrıca probiyotik takviyeleri kullanmalı, meyveleri kabuğunu soymadan yemeli, kefir ve ayran gibi içecekler içmelisiniz. Unutmayın ki eğer beslenme ve hayat tarzı değişikliğine rağmen uzun süre geçmeyen kabızlıktan mustaripseniz mutlaka bir doktora başvurarak kesin nedenini öğrenmelisiniz. Çünkü tiroid ve parkinson gibi ciddi hastalıkların belirtileri arasında kabızlık da yer alıyor...

