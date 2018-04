Çevrenizde nezle, grip ya da soğuk algınlığıyla boğuşanların sayısı arttı mı? Hastalıkların en sık görüldüğü bu dönemde bağışıklığınızı güçlendirip, mikroplara dur demek elinizde. Peki hangi bitkisel takviyeler, hangi sorunlara iyi geliyor biliyor musunuz?

*Formsante dergisinden alınmıştır.



KARA MÜRVER

NE ZAMAN KULLANILMALI?

Boğaz yanması, baş ağrısı veya nezle olacağınızı hissediyorsanız, kara mürver tam size göre... Bu bitki soğuk algınlığını önlemese de solunum yoluyla bulaşan virüslerin vücuttaki artışını durdurmaya yardımcı oluyor.



ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

İsrailli araştırmacıların yaptığı iki farklı çalışmaya göre, kara mürver grip belirtilerini iki-dört güne kadar azaltıyor.



C VİTAMİNİ

NE ZAMAN KULLANILMALI?

Kime sorsanız, size C vitamininin soğuk algınlığını önlediğini söyler. Oysa bu mucize vitamin en büyük etkiyi spor yapan kişilerde gösteriyor. İşte egzersiz yapmanın bir faydası daha!



ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Yapılan çalışmalar düzenli egzersiz yapıp, günde 500-1000 mg C vitamini alanların soğuk algınlığına yakalanma riskinin yarı yarıya azaldığını gösteriyor. Bir başka çalışmaya göre ise günde 1000 mg C vitamini takviyesi almak soğuk algınlığının süresini yüzde 8 azaltıyor. Ancak unutmayın, uzun süre yüksek miktarda C vitamini almak mideye zarar verebiliyor.



PROBİYOTİK

NE ZAMAN KULLANILMALI?

Zayıf bir bağışıklık sistemine sahipseniz, sık sık nezle oluyorsanız veya kış aylarında antibiyotik kullanıyorsanız beslenme düzeninizde vücuda dost bakterilere yani probiyotiklere yer verebilirsiniz. Çünkü bu yararlı bakteriler, bağırsaklarda yaşayan ve daha sonra vücutta enfeksiyon ile mücadele eden bağışıklık hücrelerinin işleyişini artırıyor.



ARAŞTIRMALAR NE DIYOR?

Probiyotikler üzerindeki son incelemelere göre, vücuda dost bu bakteriler, nezlenin önlenmesine yardımcı oluyor.



ÇİNKO

NE ZAMAN KULLANILMALI?

Eğer beslenme düzeninizde et, kümes hayvanları veya tam tahıllı gıdalar bulunmuyorsa çinko tüketmeye özen gösterin. Çünkü bağışıklık sisteminin çalışması için önemli bir mikro besin olan çinkonun eksikliği sık sık nezle olmanıza neden olabilir.



ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Çinko pastili tüketmek nezleyi azaltıyor. Fakat uzmanlar ortalama bir günde etkisini gösteren bu güçlü takviyenin mide bulantısı ve ağızda metalik tat oluşturma gibi yan etkileri bulunduğunu da belirtiyor.