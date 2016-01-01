Dünyayı saran koronavirüse karşı yapılacak en doğru şey evde kalarak virüsün yayılmasını engellemek. Peki evimizde otururken başka insanlar için neler yapabiliriz? Bu soru birçok insanın kafasını kurcalıyor. Kendisi kadar şanslı olmayan insanlara yardım etmek adına neler yapabileceğini merak edenler için bir rehber derledik. Komşulardan çalışanlara, sokakta yaşayanlardan dünyamıza… Neler yapılabilir? Farkında olmak ve harekete geçmek için bu yazıyı mutlaka okuyun. Dayanışma ile koronavirüsüne karşı verdiğimiz mücadeleyi kazanacağız.

Koronavirüs salgını ortaya çıktığından beri yaşam pratiğimiz kökünden değişti. Apokaliptik bir filmin içindeymiş gibi hissettiren maskeli ve eldivenli görüntüler, evde karantina hali, el yıkama alışkanlığımızda güçlenme, işe gidememe… Bu süreçten dünya olarak güçlenerek çıkmamız mümkün. Her şeyin değişeceğini söyleyenler; politikacılar, finansçılar bir yana, sosyal anlamda da her şey değişebilir. Bu değişimin nasıl olacağı ise bizim ellerimizde. Çözüm aslında çok basit: Dayanışma. Biz dayanışma için iki önemli öneri sunuyoruz: Farkında ol ve harekete geç. Neye karşı farkında olmak ve nasıl harekete geçmek gerektiğine; tüm dünya için zorlu bir dönem olan bu karantina günlerinde diğer insanlara ve evimiz olan dünyaya nasıl yardım edebileceğimize gelin beraber bakalım.





Farkında Ol



Karantina halinde kendi ruhsal ve bedensel sağlığımız için endişeleniyoruz. Bu çok doğal. Ancak herkesin aynı korku ile karşı karşıya olduğunun farkına varmak ve kendimizden daha zor durumda olan insanları hatırlamak önemli. Bu zor günleri güçlü bir biçimde atlatmanın yolu dayanışmadan geçer. Bu yüzden çevremizdeki insanlara daha dikkatli bakmalı, göremediklerimizi düşünmeliyiz. Bu sayede harekete geçip başkaları için yardımcı olacak çözümler bulabiliriz. Bu farkındalığın ilk adımlarını gelin beraber atalım.





Hastalığın Farkında Ol

Korona günlerinde atılacak adımların ilki ve en önemlisi hastalığa karşı farkında ve uyanık olmak. Hastalığın ne olduğunun, yayılım hızının ne kadar yüksek olduğunun farkında olarak hastalığa karşı ne gibi tedbirler almak gerektiğini bilmeliyiz. Böylece hem kendimizi hem çevremizdekileri insanları koruyabiliriz.





Komşularının Farkında Ol

Karantina uygulaması, koronavirüse karşı en güçlü tedbir. Özellikle 65 yaş üzeri insanların sokağa çıkmaması, onların sağlığı için çok önemli. Ne var ki 65 yaş üzeri bazı vatandaşlar bu zor günlerde yalnız kalmış olabilir. Evden de çıkamadıkları için yardıma ihtiyaç duyuyor olmaları kuvvetle muhtemel. Binada ya da yakın çevrede bu şekilde yardıma ihtiyacı olabilecek komşularımızı tespit etmemiz, onların farkında olmamız önemli.







“Evde Kal”amayanların Farkında Ol

Evde kalmak pandeminin yayılmasını önlemenin önemli bir koşulu. Dışarıyla ne kadar az temas edersek virüse yakalanma ihtimalimiz o kadar azalır. O yüzden hepimiz evimizdeyiz. Ne var ki bizim kadar şanslı olmayanlar var: Gidecek evi olmayanlar. Sokakta yaşayan insanlar büyük bir tehlike altındalar. Onları düşünmek, onlar için harekete geçmek adına ilk adım.





İletişime Geçtiğin Çal��şanların Farkında Ol



Bütün gün evde kaldığımız halde tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmek istemiyoruz. İnternet üzerinden verdiğimiz siparişler ile alışverişe devam ediyoruz. Peki siparişini verdiğimiz ürünler bize nasıl ulaşıyor? Herkesin evinde olduğu günlerde ev ev gezerek ürün teslim eden kargo çalışanlarının hastalığa yakalanma riskinin yüksek olduğunu unutmamalıyız. Peki kargo elemanlarının iş yükünün koronavirüs günlerinde arttığını biliyor muydunuz?





En Önemlisi; Dünyamızın Farkında Ol

Koronavirüs şu an tüm dünyayı etkisi altına almış olsa da bir gün bu tehlike geçecek ve hayat normale dönecek. Ancak bu deneyim bize bir şey öğretmeli: Dünya alarm veriyor! Koronavirüs, büyük ve sönmeyen yangınlar, değişen mevsimler… Aslında evimiz; dünya bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Ona kulak verme zamanı gelmedi mi?





Harekete Geç



Koronavirüs günlerinde diğer insanlar için yapabileceklerinizin ilk adımı çevrenizin ve yapabileceklerinizin farkında olmak. Nelere dair farkındalığınızı geliştirmeniz gerektiğinden bahsettik. Farkındalığın ardından harekete geçmek geliyor. Şimdi neler yapabilirsiniz, beraber bakalım: