Soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez içeceği boza, sadece dayanılmaz lezzetiyle değil sağlık açısından birçok faydasıyla da sofraların vazgeçilmezi.

Soğuk bir kış gecesinde üzerine tarçın ve leblebi eklenmiş bir bardak bozanın verdiği keyfi bilmeyen yoktur. Hatta bazıları için kış demek, boza demek bile olabilir! Darı irmiği, şeker ve sudan üretilen mayalı bir içecek olan boza, Orta Asya ve Osmanlı İmparatorluğu zamanından günümüze kadar popülerliğini koruyan, bilinen en eski Türk içeceklerinden biri. Arpa, mısır ve buğdaydan da yapılabilen boza demir, fosfor, niasin, sodyum, A, B1, B2 ve E vitaminleri yönünden oldukça zengin bir içecek.



İşte gripten stresle mücadeleye, cilt güzelliğinden kemik sağlığına, bağışıklık sistemini korumadan öksürük tedavisine kadar bozanın faydaları;



Anne sütünü arttırıcı özelliği ile bilinen boza; anne karnındaki bebeğin sağlıklı gelişimine de destek oluyor.

100 ml bozada; 240 kcal enerji, 57.5 gr karbonhidrat, 3.5 gr protein, 0.5 gr yağ, 29 mg kalsiyum,1,3 mg demir, 97 mg fosfor, 1 mg çinko, 0.09 mg tiamin (B1 vitamini), 0.05 mg Riboflavin (B2 vitamini), 1.16 mg Niasin bulunuyor.

Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklarla savaşta ve bu hastalıkların ardından vücudun kendisini toparlamasında yardımcı oluyor. Vücut direncini arttırıyor.

Mayalı bir içecek olması nedeniyle midedeki yanmaları gideriyor ve hazmı kolaylaştırıyor. Sağlıklı bir probiyotiktir. İçeriğindeki aktif mayalar ve laktik asit bakterileri probiyotik etki gösterir. Laktik asit, bağırsak florasını düzenler ve mide bezlerinin faaliyetine olumlu etki sağlar.

B vitaminden zengin olması nedeniyle zihinsel aktiviteleri destekliyor, zihni açıyor ve zihin yorgunluğunu gideriyor.

Boğaz enfeksiyonları ile öksürüğün tedavi edilmesine yardımcı oluyor. Kış aylarında düzenli olarak tüketilmesi, bronşların rahatlamasına, balgam çıkarmanın kolaylaşmasına yardımcı oluyor. Bu da solunum yollarının temizlenip, daha rahat nefes alınmasını sağlıyor.

Kemik sağlığını koruyan boza, özellikle gelişme çağındaki çocukların kemik gelişiminde etkili rol oynuyor. Yaşlılığa bağlı kemik hastalıklarına yakalanma riskini de azaltıyor.

Bozanın içeriğinde bulunan antioksidan, vitamin ve mineraller bağışıklık sistemini güçlendirerek vücut direncinin artmasına yardımcı oluyor. Bu özelliği nedeniyle de kanser savaşçısı olarak da adlandırılıyor ve kanser riskini minimuma indirmeye yardımcı oluyor.

Sinir sitemi üzerinde olumlu etkileri bulunan boza, streste mücadeleye yardımcı oluyor.

İçerdiği B12 vitamini ve minerallerle cilt sağlığı ve saç sağlığı için de faydalı bir içecek olan boza, özelikle kuru ciltler için son derece faydalı bir nem kaynağı.





BUNLARA DİKKAT!

Ölçülü tüketildiğinde sağlık için birçok faydası bulunan bozanın aşırı tüketilmesi şişkinlik, gaz sorunları ve ishale neden olabiliyor. Her ne kadar içeriğindeki yağ oranı sıfıra yakın olsa da zengin içeriği nedeniyle kilo sorunu olanların aşırı tüketmesi halinde ekstra kiloya neden olabiliyor. Uygun koşullarda saklandığında (+4 derecede) uzun süre tüketilebilir. Boza beklediği için toksik olmaz, sadece ekşiyip, köpürür. Üzerinde kabarcıklar oluşması bozanın ekşidiği anlamına gelir.