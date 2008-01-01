Kilo vermek için kolay bir yöntem arayanlardan mısınız? İşte bu tarif tam size göre. Yağ yakıcı özelliği sayesinde hem kilo vermenizi hızlandıracak hem de çağımızın hastalığı yorgunluk başta olmak üzere dertlerinize deva olacak. Faydaları saymakla bitmeyecek bir vitamin deposu: Ceviz suyu

Vücudumuza sağladığı faydalar yüzyıllardır bilinen ve tartışılan bir besin kaynağı olan ceviz, günümüzde de özellikle beyin gelişimini desteklediği kanısıyla oldukça popüler. Cevizi ve tadını bilmeyen kişi yok denecek kadar azdır. Peki, ceviz suyu nedir; biliyor muyuz? Oldukça kolay hazırlayabileceğiniz ceviz suyu cevizin kendisinden başka bir şey değil aslında. Bu formülü hazırlayabilmeniz için tek ihtiyacınız olan şey ceviz ve ılık su. İki adet cevizi kabuğunu kırıp temizleyerek bir bardak ılık suya ıslatın. Dilerseniz akşamdan sabaha kadar bekletebilir sabah aç karnına içebilirsiniz. Dilerseniz de sabahtan ıslatarak akşama kadar bekletip, akşam aç karnına içmeyi tercih edebilirsiniz. Özellikle aç karına içmeye çalışırsanız daha etkili olacaktır. Ceviz suyu günde kaç kez içilir? Diye sorarsanız neden içtiğinize bağlı olarak ceviz suyu günde en fazla iki kez içilebilir. Yarım saat kadar sonra normal beslenmenize devam edebilirsiniz. Tabii ki sağlıklı besinlerle… Bu suyu illa içerek tüketmeniz gerekmiyor. Şikayetinize göre aynı şekilde ceviz suyu hazırlayarak saçlarınıza veya cildinize de uygulamanız mümkün.



Ceviz suyunun faydaları Nelerdir?

Bu kadar basit hazırlanıp uygulanmasının aksine faydalarının boyutunu görünce şaşkına dönebilmeniz mümkün. Cilt sorunlarından, ağız ve diş sorunlarına, sindirim sistemi sorunlarına, troid, kolesterol ve kansere kadar birçok hastalığa da sayısız ceviz suyunun faydaları mevcut.



Ceviz içerdiği E, B6 ve Omega 3 vitaminleri sayesinde diş sorunlarının da arasında olduğu birçok sorunu önleme veya tedavi etme özelliğine sahip. Ancak etkili bir çözüm istiyorsanız bu kez cevizi kabuklarından ayırıp kabuklarını kaynatarak uygulamanız gerekecek. Kaynatılmış ceviz suyunun faydaları da mucizevi nitelikte. Kaynatmış olduğunuz su ile dişlerinizi fırçalayabilirsiniz veya ağız bakım suyu olarak da düzenli bir şekilde kullanabilirsiniz. “Dişlerim yeterince beyaz görünmüyor, ağzım çok kötü kokuyor, etrafımdakiler de bu kokudan rahatsız oluyor,” diyorsanız ve dişlerinizde oluşan tatarlardan kurtulmak istiyorsanız kesinlikle bu yöntemi uygulayın. Ayrıca bu yöntemle diş minenizin göreceği zararları azaltarak dişlerinizin çürümesini de engelleme şansınız var. Tabi ki dişlerinize gereken özeni göstermeniz ve hekim kontrollerini düzenli yaptırıyor olmanız formülü daha da etkili kılacaktır.



Ceviz suyunun saça faydaları nelerdir?

Vücudumuzda en çok önem verdiğimiz ve bakımına özen gösterdiğimiz yerlerden biri saçlarımız olsa gerek. Uzatırız, kestiririz, boyatırız, çeşit çeşit maskeler uygularız. Kadın-erkek fark etmez çoğumuz saçlarımıza bakım yapmadan duramayız. Saçlarımızda meydana gelen en ufak bir yıpranma, dökülme psikolojimizi alt üst eder ve hemen çözüm yollarını aramaya koyuluruz. Etrafımızdakilere sorarız, şampuanımızı değiştiririz, kuaförümüze danışırız. Tabi ceviz kabuğu suyunun saçlara sağlayacağı faydaları duymuş olanlar aramızdaki şanslı kişiler. Ceviz suyu sayesinde bu sorunlarınız tarihe karışabilir. Saçlarınızda meydana gelen dökülme, kuruluk, sertlik, kepek gibi problemleri ceviz suyu ortadan kaldıracak, düzenli uyguladığınızda hızlı uzayan sağlıklı saçlara sahip olduğunuzu göreceksiniz. Hazırlamak için ise cevizin içini veya sert kabuğunu kaynatarak kullanabilirsiniz.







Ceviz yaprağı suyunun cilde faydaları nelerdir?

Cevizin yaprağını sakın ola atmayın. Çünkü cildimizle ilgili bir sorunumuz olmasa da her zaman daha güzel ve daha parlak bir cilde sahip olmayı isteriz. Bir de sivilceli ve yağlı bir cildimiz varsa kara kara düşünmeye gerek yok. Ceviz yaprağı suyu mucizesi sivilceli ciltlerde gözenekleri açarak akneleri temizlediği gibi, kırışıklıkları da azaltıyor. Ergenlik sivilcelerinden kurtulmak hiç bu kadar kolay olmamıştır. İltihaplı egzaması olanlara da oldukça faydalı.



Ceviz suyunun zayıflamaya faydaları nelerdir?

Ceviz suyu etkilerinden biri, belki de en önemlisi kilo vermeyi hızlandırması olsa gerek. Aşırı kilolu birini ceviz suyu zayıflatır mı; konusunda bilimsel yanıtlar yok. Ancak açlık hissini azaltarak aşırı tatlı krizlerinin bile önünde geçebildiğini söyleyebiliriz. Özel günlerinizde bile bu formülle formda kalabilirsiniz. Yalnız ceviz suyu adet söktürücü özelliği ile karşımıza çıkabileceği için aşırıya kaçmamakta fayda var.



Ceviz suyunun yan etkileri nelerdir?

Ceviz suyu aşırı tüketildiğinde sindirim sistemi rahatsızlıklarına neden olabilir. Gebelikte anne ve bebek sağlığını olumsuz etkileyebileceği için ilk üç ayda kullanmamamız daha iyi olur. “Ceviz suyunu emziren anneler içebilir mi?” sorusunun cevabı ise emziren anneler için herhangi bir yan etkisine rastlanmamış olsa da siz yine doktorunuza danışarak dikkatli bir şekilde kullanabilirsiniz.