A ve C vitamininden zengin olan ıspanak, aynı zamanda protein ve yağ sindirimi için ihtiyaç duyulan birçok enzime de destek oluyor.



Her ay adet dönemi nedeniyle bir miktar kan kaybeden ve beslenmesinde demir içeren gıdalara çok fazla yer vermeyen kadınlar, demir eksikliğine bağlı kansızlık yaşıyor. Ispanak ise bu eksikliği gidermekte birebir...



Nasıl tüketeceğiz?

Koyu yapraklı sebzeler metalle temas ettiği, çok küçük parçalar halinde doğrandığı, çok fazla piştiği ya da suda haşlandığı zaman değerini kaybediyor. Dolapta uzun süre bekleyen koyu yeşiller, burada da vitamin kaybediyor. Bu nedenle elle parçalanmaları, çiğ ya da az pişirilerek hızlı tüketilmeleri öneriliyor.



