Yemeklerin vazgeçilmezi domates, yüksek miktarda antioksidan içeriğiyle en faydalı gıdalar arasında!
• Damar sertliğini giderir.
• Prostat kanseri riskini azaltır.
• Safra ve böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı olur.
• Hazmı kolay olan domates özellikle nişastalı yiyeceklerin hazmını kolaylaştırır.
• Yüksek oranda bulunan C vitamini sayesinde nezle ve gribe karşı koruma sağlar.
• Mide ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar ve kabızlığı giderir.
• Domateste bulunan likopen kalp ve damarlar için kritik önemi bulunan antioksidan desteğini sağlar.