Domatesin faydaları

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Yemeklerin vazgeçilmezi domates, yüksek miktarda antioksidan içeriğiyle en faydalı gıdalar arasında!

• Damar sertliğini giderir.

• Prostat kanseri riskini azaltır.

• Safra ve böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı olur.

• Hazmı kolay olan domates özellikle nişastalı yiyeceklerin hazmını kolaylaştırır.

• Yüksek oranda bulunan C vitamini sayesinde nezle ve gribe karşı koruma sağlar.

• Mide ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar ve kabızlığı giderir.

• Domateste bulunan likopen kalp ve damarlar için kritik önemi bulunan antioksidan desteğini sağlar.