Düşmek normal bir şey değil!

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"Eyvah düştüm" deyip geçiştirmeyin, bir nedeni var...

Tıp dünyasında, bazı araştırmalara göre, dünyada 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 30'u, 75 yaş üzerindekilerin ise yüzde 50'sinde görülen düşmelerin bir hastalıktan kaynaklanabileceği, mutlaka hekim tarafından kontrol edilmesi gerektiği bildirildi.



Balıkesir Üniversitesi (BAÜ) Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nilay Şahin, günlük yaşamda düşmeyle ilgili söylemlere sık rastlandığını söyledi.



Sebepsiz görülen ve geçiştirilen düşmelerin sağlıkla ilgili bağlantısının bulunduğunu vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:



"Özellikle yaşlılarda düşmelerin, basit bir nedenle geçiştirilmemesi gerekiyor. Araştırmalara göre, dünyada 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 30'u, 75 yaş üzerindekilerin ise yüzde 50'si bazı nedenlerle düşüyor. Düşme, doğrudan ya da beyin kanaması sonucu ölüm, kalça kırılması veya en basit olarak doku zedelenmesine yol açabiliyor. Düşme herkeste görülebilen normal bir durum olarak görülüyor. Burada kesinlikle büyük bir yanılgı var. Düşmelerin mutlaka hekim tarafından kontrol edilmesi gerekiyor çünkü altından bir rahatsızlık çıkabilir.

Hekimin verdiği basit bir ilaçla bunun önüne geçilebilir. Düşme problemi yaşayan hastalarda kalp, şeker, tansiyon, sara nöbeti gibi nedenler olabilir. Vatandaşlar 'Eyvah düştüm', 'Düşme normaldir' deyip geçiştirmemeli, 'Artık ben yaşlandım, normal bir durum' dememeli çünkü kesinlikle normal değil."



Kayan halıya, kilimle aynı renkte merdivene dikkat!

Şahin, düşmenin sağlıklı bir insanda genellikle görülmeyeceği bilgisini verdi.



Yaşlılarda kas zayıflığından düşme olabileceğini, vücudun denge reseptörlerinin yıpranmasının bu olayı tetikleyebileceğini dile getiren Şahin, "Dünyada son 10 yılda düşmeyle ilgili yayınlar ve seminerler düzenleniyor. Bu eğitimler sayesinde hastaların yüzde 75'inde düşmenin azaldığı görülüyor" ifadesini kullandı.



Doç. Dr. Nilay Şahin, düşme eyleminin en çok evlerde gerçekleştiğini anlattı.



Normal düşmelerin herkeste görülebileceğini, basit önlemlerle bunun önüne geçilebileceğini ifade eden Şahin, "Özelikle 65 yaş üstü vatandaşlarda ev ortamlarının ve çevresel problemlerin giderilmesi, düşmenin çok ciddi oranda önüne geçebilecek bir durum. Evlerde kayan bir halı, kilimle aynı renkteki merdivenler, ışıksız koridorlar, ıslak zemin nedeniyle yaşanan düşmelerin altında bir hastalık aranmaz. Bunlara dikkat edilerek hayati tehlikelerin önüne geçilebilir" diye konuştu. (AA)



