Bağırsak kurtlarından kurtulma, göz sağlığını iyileştirme, sinir sistemini koruma ya da hazımsızlığı önleme gibi faydalarıyla şifa kaynağı bitkilerden biri olan eğrelti otu, fazla tüketildiği zaman zararlı olabiliyor.

Alternatif tıpta da sıklıkla yararlanılan kimi bitkilerin şifa kaynağı olduğu her geçen gün daha fazla konuşuluyor. Demir, kalsiyum, potasyum, C ve A vitamin açısından zengin olan eğrelti otu, faydalarıyla adından söz ettiren bitkilerden biri. En önemli yararlarını ve daha birçok ilgi çeken detayı hep birlikte öğrenebiliriz...



Binlerce Çeşidi Bulunuyor

Dünyanın dört bir yanında çok rahat bulunabilen eğrelti otu, boyu 120 cm’ye erişebilen bir bitki türüdür. Ilıman yerlerde yetişen ve binlerce türü bulunan bitki, yaprağının altında yer alan küçük kahverengi sporları ile çoğalıyor. Ancak çoğu zaman dişi ve erkek eğrelti otu diye iki kategoriye ayrılıyor.





Eğrelti Otunun Faydaları

Bağırsak kurtlarından kurtulma, göz sağlığını iyileştirme, sinir sistemini koruma, hazımsızlığı giderme gibi etkileriyle yaygın sağlık sorunlarına iyi gelen eğrelti otu aşağıdaki faydalara sahip;

İçeriğindeki kalsiyum kemik ve dişleri güçlendiriyor.

Yapraklarında bulunan mineraller sinir sistemini destekliyor.

Çayı, akciğer problemlerini hafifletmek amacıyla yaygın olarak kullanılıyor.

Çoğu kişinin mustarip olduğu hazımsızlığa iyi geliyor.

Yüksek miktarda C vitamini içermesi sebebiyle bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek hastalıklardan koruyor.

Zehirli maddeleri vücuttan uzaklaştıran antioksidanlar içeriyor.

İçerdiği potasyum her türlü kalp problemine iyi geliyor ve kalbi koruyor.

Balgam söktürücü özelliğe sahip.

Yaralar, arı ve böcek sokmaları için tavsiye ediliyor.





Olumsuz Etkilerinden Haberdar Olmalısınız

Eğrelti otu, her ne kadar sayısız faydasıyla tavsiye edilse de zararları hakkında da bilgi sahibi olmakta fayda var. Zehirli bir tür olabildiği için her bitki gibi dikkatli ve bilinçli kullanılması gerekiyor. Çünkü bedende haddinden fazla A vitamini depolanmasından kaynaklı zehirlenmelere neden olabiliyor. Hamile ya da emziren kadınlar ve kronik hastalığa sahip olanların eğrelti otu tüketmesi önerilmiyor. Bitkiler kolayca alerjik reaksiyonlara da yol açabildiği için doktor kontrolünde kullanmak önem taşıyor. Doktorunuzun size uygun bulmadığı hiçbir bitkiyi tüketmemenin yanı sıra aşırıya kaçıldığı durumda şifa kaynağı olarak görülen her bitkinin ciddi problemler yaratabileceğini aklınızdan çıkarmamalısınız.





Zehirli bir bitki türü olduğundan doktor gözetiminde tüketilmelidir.





Günlük Tüketimde Gram Sınırı Aşılmamalı

Taze olarak tüketim miktarının 80, kurutulmuşunun ise 20 gramı aşmamasına uzmanlar tarafından vurgu yapılıyor. Çünkü bu sınır aşıldığı zaman zehirlenmelere davetiye çıkarabiliyor ve kişilerin sağlığını olumsuz etkiliyor. Eğrelti otu, çiğ ya da haşlanmış şekilde salatalarla birlikte yenebiliyor. Özellikle çiğ şekilde tüketmek içerdiği vitamin ve minerallerden maksimum seviyede faydalanmak için daha iyi. En fazla 10 dakika kaynatarak yemeklere de ilave edilebiliyor. En çok tercih edilen yöntem ise çayını yaparak içmek.