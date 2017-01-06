Özellikle bağırsak ve mide hastalıklarının tedavisinde akla gelen ilk meyvelerden biri olan kudret narı son yıllarda adından sıkça söz ettirir oldu.

Tropikal bir bitki olma özelliğine sahip olan kudret narı, meyvelerinin yenilebildiği bir sarmaşık türü olarak bilinmektedir. Oluşma aşamasında salatalığa benzeyen yeşil bir görünüme sahip olsa da olgunlaştıkça sarı bir renk alır. Kabak ile görsel açıdan benzese de çok daha ilgi çekici olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Olgunlaştığında sarı olan dış yüzeyi kesildiğinde içinden kırmızı renge yakın fasulye benzeri tohumlar çıkar. Güvenilir bir yerden almanız ise oldukça önemli zira zehirli olanlara da rastlanabiliyor. Eğer taze olarak alarak tüketmek istemiyorsanız macun şekilde olan türünü de alıp tüketebilirsiniz. Çok yaygın olmadığı için satış fiyatı diğer meyvelere göre daha yüksektir.



Kudret narı nedir?

Kabakgiller familyasına mensup olan kudret narı, dış yapısı pütürlü iç kısmı tohum özelliğinde olan bir meyvedir. Yetişme yeri oldukça kısıtlıdır. Afrika ve Asya’da yetişme alanı fazladır. Ülkemizde Akdeniz’de yetiştirilmektedir.







Kudret narı faydaları

• İltihaplı ve yaralı bölgelerin tedavisinde oldukça büyük bir etkiye sahiptir. Zeytinyağı ve kudret narını karıştırıp yaralı bölgeyi sürün ve sarın. Bir süre sonra yaranın ve iltihabın ortadan kalktığına şahit olacaksınız.



• Sedef ve egzama hastalıklarının tedavisinde önemli bir rol oynar.



• Kadınlarda sıkça görülen rahim ve vajina yaralarının hızla iyileşmesine olanak sağlar.



• Bağışıklık sistemini güçlendirir.



• Bilinçli bir oranda ve şekilde tüketildiği takdirde karaciğer için oldukça faydalı bir meyvedir.



• Güçlü antioksidan özelliği sayesinde doğal bir antibiyotik görevi görür.



• Kanserden koruyucu etkiye sahip olduğu yapılan araştırmalar ile kanıtlanmıştır. Sadece oluşumunda değil mevcut tümörün büyümesine de engel olduğu bilinmektedir.



• Gastrit ve ülser gibi mide rahatsızlıklarının tedavisinde etkilidir.



• Vitamin eksikliği çeken kişilerin doğal şifa kaynağıdır.



Kudret narı zararları

Her şeyin azının karar fazlasının zarar olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Bilinçsiz tüketilen kudret narı özellikle karaciğerde ciddi zararlara yol açabilir. Kan şekerini düşürmesi ile bilinen kudret narını özellikle şeker hastaları tüketirken mutlaka çok dikkatli olmalıdır. Kanamayı arttırıcı etkisi sebebi ile kadınların adet dönemi öncesi ve sırasında kudret narı tüketmemeleri gerekmektedir. Gebelik ihtimali olanların ve emziren kadınların kudret narı tüketmesi uygun değildir. Eğer düzenli ilaç kullanıyorsanız doktorunuza danışmadan bu güçlü etkilere sahip meyveyi tüketmemelisiniz.



Kudret narı nasıl yenir?

• Sonbaharda olgunlaşan ve toplanan bu meyvenin tohumlarını yiyebileceğiniz gibi kudret narı yağı ya da kudret narı macunu olarak da tüketebilirsiniz.



• Kudret narı meyvesini zeytinyağı ya da balla karıştırarak hazırlayabilirsiniz.



• Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez yemek yemeden hemen önce bir tatlı kaşığı olarak yiyebilirsiniz.





Kudret narı nasıl hazırlanır?

Olgunlaşmış yani sarı renkte olan kudret narını alın. İçini açarak kırmızı çekirdeklerini ayıklayın. Sarı kısmını bir bıçak yardımıyla ince bir şekilde doğrayın. 1 su bardağı kadar zeytinyağına doğramış olduğunuz kudret narının sarı kısmını koyun. Bir ay boyunca bu şekilde muhafaza ettikten sonra sabahları aç karnına tüketebilirsiniz.







Bal ile hazırlanan kudret narı

Malzemeler:

• Yarım kavanoz hakiki bal

• 1 adet kudret narı



Yapılışı:

Kudret narını yıkadıktan sonra iyice ezin ve lapa bir kıvam almasını sağlayın. Cam bir kavanozun içine koyun ve üzerine balı ekleyin. Tahta bir kaşık yardımı ile karıştırın. Yemeklerden 1 saat kadar önce aç karnına tüketmeniz gerekmektedir. Düzenli ve doğru bir şekilde kullandığınız takdirde birçok rahatsızlığınızın kısa sürede iyileştiğine şahit olacaksınız.



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