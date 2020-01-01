Bu yıl evden çıkamadığımız için tek kaçış yolumuz telefon, televizyon ya da bilgisayar oldu. Ama bu artan ekran süresi cildinizde ve sağlığınızda olumsuz etkiler yaratabilir. Buna engel olmanın yollarını keşfedin!

Ekran süresini kısaltmak teoride harika bir fikir gibi dururken pratiğe dönüştürmesi en zor eylemlerden biridir. Üstelik bu süre sadece telefonlarımızla ilgili değil, her an başka bir ekrana bakıyoruz. Telefon, bilgisayar ya da televizyon ekranına bakmak bu sürenin tamamını kapsasa da büyük oranda telefonlarımızla ilgilendiğimiz bir gerçek. Telefonlar artık küçük birer asistana dönüştüğü için, işimiz hatta rahatlamak için kullandığımız meditasyon uygulamaları bile telefonumuzda. Dolayısıyla kaçış zor gibi görünebilir. Ama bu durum fazla telefon kullanımına dönüştüğünde, bir uygulamadan çıkıp başka uygulamaya geçerken yaptığınız bir parmak hareketi dışında hareketsiz bir hayat yaşamaya başlayabilirsiniz. Daha iyi hissetmek için çabaladığımız bu günlerde size yardımı dokunacak birkaç önerimiz var.

Aromaterapiyi deneyin





Telefonu elinize amaçsızca aldığınız her an şunu aklınıza getirin, Instagram’da görüp özeneceğiz bir ortamı kendi evinizde yaratmak daha keyifli olmaz mı? Tabii ki olur! Birkaç aromaterapi yağı alarak bu seanslara başlayabilirsiniz. Sadece birkaç damlayı avucunuza dökün ve biraz koklayıp derin nefes alıp verin. Kendinize ayıracağınız 10 dakikanın etkisi muhteşem bir huzur olacak. Işıkları kısıp aromaterapi etkisini artırmak için mumlar yakabilirsiniz.

Dışarı çıkın





Özellikle eve kapanma dönemlerinde bu alışkanlığımızı kaybettik ama hareketli olmak her zaman iyidir. Zihninizi sakinleştirmek için uygun saatlerde hem vücudunuzu hareketlendirecek hem de rahatlamanızı kolaylaştıracak bir yürüyüşe çıkın. Telefonunuz sessizde olursa belki yolculuğunuzun tadını daha çok çıkarabilirsiniz.

Nefes egzersizlerini deneyin





Nefes alıp vermek hayatımızın en doğal rutini, günün her saniyesi onu tekrarlıyoruz ama bazen nefesi bilinçli şekilde alıp vermek hem odaklanmayı hem sakinleşmeyi sağlar. Gözlerinizi kapatın, omuzlarınızı düşürün, yüzünüzü gevşetin ve derin bir nefes alın. İçinizden sekize kadar sayın ve o süre boyunca nefes alın ardından aynı süre boyunca nefes verin. Bunu birkaç kez tekrarladığınızda vücudunuzun gevşediğini hissedeceksiniz. Eğer aklınıza sürekli bir şeyler gelip duruyorsa dikkatinizi nefesinize vermeye çalışın veya sakinleştirici bir müzik açın.

Elektronik cihazları farklı odaya alın





Kendiniz için teknolojiden arınmış bir alan yaratın. Örneğin yatak odanıza cep telefonunuzu bile almayın. Erken uyanmanız veya alarm kurmanız gerekiyorsa bunun için bir saat kullanabilirsiniz. Telefon ya da bilgisayarınızı farklı bir odada şarj edin. Yatak odasını teknolojik aletlerden arındırınca uyumadan önce telefonunuzla ilgilenmez, gece boyunca telefon ya da bilgisayar ışığından etkilenmez ve uyku kalitenizi artırırsınız. Üstelik telefon ve bilgisayar yüzeyindeki bakteri ve mikropları da odanıza taşımamış olursunuz.

Sosyal medya tuzaklarına düşmeyin





Telefon ya da bilgisayar başındayken sürekli dikkatinizi dağıtacak etkenlerle karşılaşırsınız. Örneğin bir ayakkabı reklamıyla bir anda kendinizi bir alışveriş sitesinde sepet hazırlarken bulabilirsiniz. Ya da o hesaptan bu hesaba geçiş yaparken geçen dakikaları fark etmeyebilirsiniz. İşte böyle durumlarda farkındalığınızın yüksek olmasını ve kendinizi kontrol etmeyi öğrenmelisiniz. Ekran süresi ayarlayarak uzun zaman ekrana bakmanızın önüne geçebilirsiniz.