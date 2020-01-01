Ekran süresini kısaltmak teoride harika bir fikir gibi
dururken pratiğe dönüştürmesi en zor eylemlerden biridir. Üstelik bu süre
sadece telefonlarımızla ilgili değil, her an başka bir ekrana bakıyoruz.
Telefon, bilgisayar ya da televizyon ekranına bakmak bu sürenin tamamını
kapsasa da büyük oranda telefonlarımızla ilgilendiğimiz bir gerçek. Telefonlar
artık küçük birer asistana dönüştüğü için, işimiz hatta rahatlamak için
kullandığımız meditasyon uygulamaları bile telefonumuzda. Dolayısıyla kaçış zor gibi
görünebilir. Ama bu durum fazla telefon kullanımına dönüştüğünde, bir
uygulamadan çıkıp başka uygulamaya geçerken yaptığınız bir parmak hareketi
dışında hareketsiz bir hayat yaşamaya başlayabilirsiniz. Daha iyi hissetmek
için çabaladığımız bu günlerde size yardımı dokunacak birkaç önerimiz var.
Aromaterapiyi deneyin
Telefonu elinize amaçsızca aldığınız her an şunu aklınıza
getirin, Instagram’da görüp özeneceğiz bir ortamı kendi evinizde yaratmak daha
keyifli olmaz mı? Tabii ki olur! Birkaç aromaterapi yağı alarak bu seanslara
başlayabilirsiniz. Sadece birkaç damlayı avucunuza dökün ve biraz koklayıp
derin nefes alıp verin. Kendinize ayıracağınız 10 dakikanın etkisi muhteşem
bir huzur olacak. Işıkları kısıp aromaterapi etkisini artırmak için mumlar
yakabilirsiniz.
Dışarı çıkın
Özellikle eve kapanma dönemlerinde bu alışkanlığımızı
kaybettik ama hareketli olmak her zaman iyidir. Zihninizi sakinleştirmek için
uygun saatlerde hem vücudunuzu hareketlendirecek hem de rahatlamanızı
kolaylaştıracak bir yürüyüşe çıkın. Telefonunuz sessizde olursa belki
yolculuğunuzun tadını daha çok çıkarabilirsiniz.
Nefes egzersizlerini deneyin
Nefes alıp vermek hayatımızın en doğal rutini, günün her
saniyesi onu tekrarlıyoruz ama bazen nefesi bilinçli şekilde alıp vermek hem
odaklanmayı hem sakinleşmeyi sağlar. Gözlerinizi kapatın, omuzlarınızı düşürün,
yüzünüzü gevşetin ve derin bir nefes alın. İçinizden sekize kadar sayın ve o
süre boyunca nefes alın ardından aynı süre boyunca nefes verin. Bunu birkaç kez
tekrarladığınızda vücudunuzun gevşediğini hissedeceksiniz. Eğer aklınıza
sürekli bir şeyler gelip duruyorsa dikkatinizi nefesinize vermeye çalışın veya
sakinleştirici bir müzik açın.
Elektronik cihazları farklı odaya alın
Kendiniz için teknolojiden arınmış bir alan yaratın. Örneğin
yatak odanıza cep telefonunuzu bile almayın. Erken uyanmanız veya alarm
kurmanız gerekiyorsa bunun için bir saat kullanabilirsiniz. Telefon ya da
bilgisayarınızı farklı bir odada şarj edin. Yatak odasını teknolojik aletlerden
arındırınca uyumadan önce telefonunuzla ilgilenmez, gece boyunca telefon ya da
bilgisayar ışığından etkilenmez ve uyku kalitenizi artırırsınız. Üstelik
telefon ve bilgisayar yüzeyindeki bakteri ve mikropları da odanıza taşımamış
olursunuz.
Sosyal medya tuzaklarına düşmeyin
Telefon ya da bilgisayar başındayken sürekli dikkatinizi
dağıtacak etkenlerle karşılaşırsınız. Örneğin bir ayakkabı reklamıyla bir anda
kendinizi bir alışveriş sitesinde sepet hazırlarken bulabilirsiniz. Ya da o
hesaptan bu hesaba geçiş yaparken geçen dakikaları fark etmeyebilirsiniz. İşte
böyle durumlarda farkındalığınızın yüksek olmasını ve kendinizi kontrol etmeyi
öğrenmelisiniz. Ekran süresi ayarlayarak uzun zaman ekrana bakmanızın önüne
geçebilirsiniz.