Faranjit, sıklıkla okul çağına giden çocuklarda görülüyor olsa da, yetişkinler arasında da yaygındır. Boğaz enfeksiyonu adıyla da bilinen bu hastalık, virüs ya da bakteri kaynaklı olarak görülebilir. İlaç tedavisi ve iyi bir bakım ile faranjit, ilerlemeden ya da kronikleşmeden çözülebilir. Peki faranjite ne iyi gelir? Bu sorunun cevabını yapılabilecekler ve beslenme başlıkları altında ele aldık.

takdirde böbrekleri, kalbi ve akciğeri tehdit edebilir. Sıklıkla kış aylarında karşılaşılır ve bulaşıcıdır. Genellikle grip, nezle gibi başka hastalıklarla seyreder ve özellikle çocuklarda yaygın olarak görülür. Boğazda yanma, acı, kaşıntı ve yutkunma güçlüğüne neden olan faranjitin belirtileri nelerdir ve faranjite ne iyi gelir sizin için araştırdık.





Faranjit Belirtileri Nelerdir?

Faranjit, boğazda yanma, ağrı, kuruluk şeklinde seyreder. Boğazda iltihap ya da lekeler görülebilir. Bademcikler şişebilir. Faranjit olan kişi, boğazına yabancı bir cisim takılmış gibi hisseder, yutkunmakta güçlük çeker. Geniz akıntısı ve genizde kaşınma söz konusudur. Tüm bu belirtilerin yanı sıra halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, ses kısıklığı ve eklem ağrıları da görülebilir. Özellikle bakteri kaynaklı olan faranjitler, bakterinin türüne göre çok şiddetli seyredebilir. Başka hastalıklara davetiye çıkarabilir. Bu yüzden söz konusu belirtileri gösteriyorsanız hemen bir doktora başvurmalısınız. Doktorunuzun verdiği tedaviyi hızlandırmak adına, faranjite ne iyi gelir diye merak ediyorsanız, sizleri şöyle alalım.





Faranjite Ne İyi Gelir?

Faranjite ne iyi gelir sorusunu iki aşamada yanıtlayabiliriz. Bunlardan ilki faranjit olan kişinin neler yapabileceğine yöneliktir: Odanızın nem oranından, gargara önerisine faranjite karşı yapılabilecekleriniz… İkinci olarak faranjite yakalandığınız takdirde ne yemeli, nasıl beslenmeli; faranjit ile savaşan gıdalar nelerdir?





Faranjite Ne İyi Gelir: Yapabilecekleriniz

Faranjite yakalandıysanız, öncelikli önerimiz sigaraya -eğer kullanıyorsanız- ara vermeniz. Sigara, iyileşme sürecinizi uzatır hatta iyileşmenizi engeller.

İkinci önerimiz bol sıvı tüketmeniz ve dinlenmeniz; yatarak istirahat etmenizdir. Yattığınız odayı sık sık havalandırmanız da iyileşmenizi hızlandıracaktır. Ancak İstanbul gibi temiz hava alamayacağınız bir şehirde yaşıyorsanız, bol bol su tüketerek boğazınızı yumuşatmanız gerekir. Faranjitin en büyük sebeplerinden biri kirli havadır. Ne yazık ki büyük şehirler bu açıdan hastalıklara davetiye çıkarmaktadır.

Odayı nemlendirmek de faranjitin yarattığı boğaz kuruluğu için önerilen çözümler arasındadır. Odanızdaki kaloriferin yakınına koyacağınız bir kap su ile odanızın nemini artırmanız mümkün.



Faranjite ne iyi gelir sorusunun bir diğer cevabı gargaradır. Boğazınızdaki iltihabı temizlemek için ılık tuzlu su ile gargara yapabilirsiniz. Bir çay bardağı sıcak suya bir tatlı kaşığı tuz ekledikten sonra ılıyana kadar bekleyin ve günde birkaç kez bu su ile gargara yapın.



Boğazınızı yumuşatmak ve kuruluğunu gidermek için ise su buharı kullanabilirsiniz. Kaynattığınız suyu burun ve ağız yoluyla çekebilirsiniz. Dilerseniz suya bir çay kaşığı vicks ekleyerek boğazınızı rahatlatabilirsiniz. Su buharını içinize çekerken üzerinizi bir battaniye yardımıyla örtmeniz su buharının etkisini daha yoğun hissetmenizi sağlayacaktır.





Faranjite yakalanırsanız düzenli olarak havalandırdığınız bir odada yatarak istirahat etmelisiniz.





Faranjite Ne İyi Gelir: Beslenme

Faranjite ne iyi gelir sorusunu besin temelli değerlendirecek olursak, en başta gelen gıdalar tavuk suyu ya da et suyu içeren çorbalardır.

Ilık süt boğazı yumuşatır ve boğazdaki yanma hissini alır. Isıttığınız süte bir miktar tarçın ve bal ekleyebilirsiniz.

Tarçın, zencefil, zerdeçal, bal, limon, nane, sarımsak, fesleğen ve adaçayı da faranjite iyi gelen diğer gıdalardır.





Ilık ballı süt boğazı yumuşatır ve boğazdaki yanma hissini alır.





