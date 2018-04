Fazla antioksidan hücresel yıkımı artırabilir

Dermatolog Dr. Ömür Tekeli uyarıyor...

Gençliği ve sağlığı korumak için vitamin kapsülü formunda alınan antioksidanlar fazla alındıklarında oksidan hasarını artırıp, hücre doğal döngü süreçlerini olumsuz etkileyebiliyor. M-Onep Etiler Kliniği’nden Dermatolog Dr. Ömür Tekeli; antioksidan hapların eksik tüketilen meyve sebzeye alternatif olarak kullanıldığını, bir doktora danışmadan gelişigüzel alınan bu hapların düzenli meyve ve sebze alımına alternatif olamayacağını belirtiyor. Hap formundaki antioksidanların fazlası tam tersi bir etki yapabilirken antioksidanlarca zengin doğal beslenmenin hiçbir riski yok.



Oksidan nedir?

nsan ömrü boyunca sürekli oksidanlara maruz kalır. Serbest radikal olarak adlandırılan bu ürünler sağlıklı veya hastalıklı reaksiyonlar sırasında oluşabilen, eşlenmemiş elektronu bulunan atom ve moleküllerdir. Reaktif oksijen ürünleri (ROS) sağlıklıyken de, hastalık koşullarında da oluşabilir. Her şeyin yolunda gittiği normal koşullarda yaklaşık %1 oranında ROS oluşur. Yoğun egzersiz esnasında, mikrobik infeksiyonlarda, kronik inflamatuar hastalıklarda, alerjik hastalıklarda, yüksek oksijen basıncında, hava kirliliği, sigara dumanı, pestisid, insektisid gibi böcek ilaçlarına, radyasyon, ilaç ve çeşitli toksik maddelere maruziyetlerde, kanlanmanın bozulup düzeldiği durumlarda serbest oksidanlar artış gösterir.



Antioksidanlar nasıl çalışır?

Antiksidanlar, oksidanların yıkıcı etkilerini azaltıp vücudun içeriden ve dışarıdan yenilenmesini sağlarlar. Antioksidanları hap olarak değil besinler yoluyla almak daha sağlıklıdır.



En güçlü antioksidanlar hangileridir, ne işe yarar, nerelerde bulunur?

C Vitamini: Sadece gripten korunmak için değil, cildinizi de genç tutmak için C vitamini alın. Bu vitamin Melasma adlı lekede, güneşin yaşlanma etkilerini gidermede, dermaroller ile birlikte çatlak tedavilerinde oldukça etkili.

E vitamini: Göz çevresi kırışıklığını tedavisinde sıklıkla başvurulan, saç sağlığı için de ampul formu önerilen bir vitamindir. Cildin kendini onarıp yenilemesinde önemli rolü olan E vitamini domates, ayçekirdeği, balık, et, süt, yapraklı sebze, fındık soya ve buğdayda bolca bulunur.

Diğer güçlü antioksidanlardan Selenyum (patates, pirinç, kaya balığında), Çinko (fasülye midye, mısır gevreğinde), Demir (tavuk ciğeri, kırmızı et, midyede), Bakır (mercimek, soya, bezelyede) ultraviyole hasarına karşı belirgin koruyuculukları ile tanınırlar.