Geçmeyen baş ağrılarına dikkat!

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Ağrı kesiciler ile geçmeyen baş ağrıları tümör habercisi olabilir!

Baş ağrısının stres, aşırı çalışma ve uykusuzluk gibi nedenlerden kaynaklanabileceği uyarısında bulunan Uzm. Dr. Serpil Kıroğlu Yön, aynı baş ağrısının beyin tümörü gibi ciddi rahatsızlıkların da habercisi olabileceğini söyledi.

Hemen hemen herkesin yaşadığı bir sorun olan baş ağrısını ihmal etmemek gerektiğini hatırlatan Medical Park Samsun Hastanesi, Nöroloji Kliniği?nden Uzm. Dr. Serpil Kıroğlu Yön, "?Baş ağrıları primer ve sekonder olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Primer baş ağrıları, başka bir nedeni olmayan baş ağrılarıdır. Gerilim tipi baş ağrısı, migren, küme baş ağrısı primer baş ağrılarına örnek verilebilir. Sekonder baş ağrıları ise başka sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan baş ağrılarıdır. Örneğin, beyinde olan bir tümör, beyin damarlarından kaynaklanan hastalıklar, inme, travmalar, enfeksiyonlar, metabolik bozukluklar, ruhsal sıkıntılar gibi başka nedenlere ait olan ağrılardır" dedi.

Gerilim tipi baş ağrısı hakkında bilgi veren Dr. Yön, ?"Gerilim tipi baş ağrısı primer baş ağrıları arasında en sık rastlanan baş ağrısıdır. İki yanlı olması ışıktan, sesten etkilenmemesi, sıklığı yeri değişken, sıkıştırıcı bir baş ağrısıdır. Atak tedavisi olarak ağrı kesiciler yanı sıra, kronik formunda antidepresan tedaviler kullanılabilir" diye konuştu.

Baş ağrıları içerisinde polikliniklere en sık başvurunun migren nedeni ile olduğunu vurgulayan Dr. Yön, "Bireylerde genellikle zonklayıcı, tek taraflı, ışıktan sesten ve fiziki aktivitelerden etkilenme tariflenir. Migren, bireylerin günlük yaşamlarını sosyal hayatlarını oldukça etkiler. Hastaya hastalığın başka bir patolojiden kaynaklanmadığı bilgisi verilerek, hekimle işbirliği ile ona uygun olan tedavi ile baş ağrılarının kontrol altın da tutulabileceği anlatılmalıdır. Ağrının sıklığı, şiddeti, sosyal konum, ek hastalıklara göre uygun tedavi protokolü ile günlük hayatı oldukça etkileyen bu durumu kontrol altına alabiliriz" şeklinde ifade etti.

"Ağrı kesici kullanılmasına rağmen geçmeyen baş ağrıları beyinde bir tümörün habercisi olabilir" diyen Dr. Serpil Kıroğlu Yön, "Baş ağrısı hastasında öncelikle ağrı primer mi yoksa ikincil bir sebebi var mı karar verilmelidir. Eğer muayenemiz normal, sekonder bir sebep yoksa hastaya öncelikle ağrı kesici verilir. Ağrı kesiciye rağmen ağrı devam ediyor, ağrının sıklığı şiddeti fazla ise hastaya profilaktik tedavi verilebilir. Ancak ağrı kesici ile geçmeyen ağrıda tümör gibi başka sekonder bir sebep ihtimaline karşı dikkatli olunmalıdır" dedi.

(CİHAN)

