Gluteni hayatımızdan çıkarmalı mıyız? Hisar Intercontinental Hospital Beslenme Diyet Bölümü'nden Uzm. Dyt. Emel Arslan “gluten ve glutensiz beslenme tarzı” hakkında bilgi verdi.

Çoğu tahıl ürünü gluten içeriyor

Gluten; arpa, çavdar ve buğday gibi tahılların içinde bulunan doğal bir protein türüdür. Elastik bir yapıya sahip olduğu için hamura dayanıklılık veriri ve ekmeğe de yapısını kazandırır. Sağlıklı bireylerin glutensiz beslenmesine gerek yoktur. Ancak çölyak hastalığına sahip olan kişiler glutensiz beslenmek zorundadır.



Gluten çölyak hastalarında birçok problemi de beraberinde getiriyor

Çölyak hastalığı, ince bağırsağın glutene karşı ömür boyu süren ve kronikleşen alerjisi, hassasiyeti anlamına gelmektedir. Bu hastalığa sahip olan bireyler glutenli gıdalar tükettiklerinde bağırsak mukozasındaki alerji nedeniyle ince bağırsaktaki yapıları tahrip eder. Böylece alınan gıdalar emilmez ve bireyde karın ağrısı, gaz, şişkinlik, ishal, kilo kaybı, kas problemleri ve demir eksikliği gibi bir takım hayati tehlike yaratabilecek ciddi sorunlar görülmeye başlar. Çölyak hastaları glutensiz beslenmeye dikkat etmeye başladığı takdirde bağırsak yapısının iyileştiği ve buna bağlı olarak vitamin ve mineral kaybının da azaldığı görülür.



Tahıllı gıdaları hayatınızdan çıkarmadan önce iyi düşünün!

Glutensiz beslenmeyle ilgili en çok merak edilen zayıflamaya yardımcı olup olmadığıdır. Glutensiz bir yaşama adım atıldığında simit, makarna, hamur işleri gibi rafine karbonhidratlardan uzaklaştığımız için bir miktar zayıflama görülebilir. Böylece vücudun aldığı enerji çeşidi az olduğu için ister istemez kısıtlanır. Ancak tam tahıllı gıdalar, iştah kontrolü, kalp damar sağlığı, insülin direnci gibi birçok hastalığa karşı koruyucu olduğu için glutensiz bir hayata geçmeden önce bunların hepsi düşünülmeli ve emin olunmalıdır.

