Göz ardı edilmemesi gereken 7 ağrı

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Son zamanlarda ağrılar yaşamaya başladıysanız ve bu sizi giderek daha fazla rahatsız ediyorsa bu yazıyı okumanızda fayda var.

Göz ardı edilmemesi gereken 7 ağrı türünü Hisar Intercontinental Hospital İç Hastalıkları Bölümü Uzmanı Dr. Fatma Kural Aydın’dan öğrendik…

1. Geçmeyen ve tekrarlayan baş ağrısı: Nedeni belli olmayan ve ne yaparsanız yapın geçmeyen özellikle daha önce olmadığı kadar şiddetli olan, ağrı kesiciye cevap vermeyen, bulantı, kusma ve görme probleminin de eşlik ettiği bir baş ağrınız söz konusuysa mutlaka bir uzmana başvurun. Çünkü geçmeyen baş ağrıları bazen beyin içinde kitle, serebrovasküler hastalık ya da anevrizmanın habercisi olabilir. Solunum problemlerinin de gün içinde baş ağrısı yapabileceği bilinmelidir. Özellikle horlayan ve uyku apne sendromu olan kişilerde (uyku sırasında nefes durması atakları) gün içinde devam eden baş ağrısı olur. Bu duruma neden olabilecek solunum yolu hastalıklarının değerlendirilmesi için bir uzmana başvurulmalıdır. Gözlük kullanan kişilerde görme problemi ilerlemişse bu da ağrı kesiciye cevap vermeyen baş ağrısına neden olabilir. Glokom olarak bilinen göz tansiyonu da özellikle gözde kızarıklık ve bulanık görmenin eşlik ettiği baş ağrılarında akla gelmeli, bu problemlerin değerlendirilmesi için bir uzmana danışılmalıdır.

2. Göğüs, boğaz, çene, omuz, kol ya da karın bölgesinde görülen şiddetli ağrılar: Geçmeyen göğüs ağrısı zatürre pnömotoraks denilen akciğer sönmesi, akciğer zarında sıvı toplanması ya da kalp krizinin habercisi olabilir. Kalp rahatsızlıklarının genellikle ağrıyla ortaya çıktığını unutmayın. Kalp problemi yaşayan hastalar şikayetlerini genellikle ‘kalbimi sanki bir el sıkıyor, göğsüme bir fil oturmuş gibi hissediyorum’ şeklinde ifade ederler. Kalp rahatsızlıklarında göğüs ağrısına ayrıca üst göğüs, boğaz, çene, sol omuz, kol ya da karın içinde görülen ağrı ve bulantı eşlik edebilir. Ayrıca kalp hastalığı, şişkinlik, sıkıntı veya karında rahatsızlık gibi semptomları da taklit edebilir. Diyabeti olan kişilerde kalp krizleri hiç göğüs ağrısı olmadan sadece bulantı şeklinde de bulgu verebilir.

3. Alt sırt veya kürek kemikleri arasında görülen ağrı: Bu tür ağrıların en sık nedeni artrittir. Özellikle sabah tutukluğunun eşlik ettiği ve hareketle geçen ağrılarda romatizmal durumlardan şüphelenmek gerekir. Safra kesesi problemlerinde omuza vuran ağrı olabilir.

