Göz kuruluğuna karşı Omega 3

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Bilgisayar başında uzun zamanlar geçiriyorsanız siz de göz kuruluğundan muzdarip olabilirsiniz! Peki, Omega 3'ün göz kuruluğunun etkilerini azalttığını biliyor musunuz?

Omega 3 yağ asidinin aşırı bilgisayar kullanmaya bağlı göz kuruluğunun etkilerini azaltabileceği belirlendi. Hindistan'da bilim adamlarının 478 kişinin katılımıyla yaptığı 3 ay süren araştırma, omega 3 yağ asidinin göz kuruluğunun yol açtığı iltihaplanmayı azaltabileceğini ortaya koydu.



Bilim adamları, katılımcılardan bazılarına günde 2 omega 3 hapı, bazılarına zeytinyağı içeren hap verdi. Omega 3 alanlarda göz kuruluğunun belirtilerinin azaldığı saptandı. Ayrıca bu kişilerde gözün nemlenmesine rol oynayan goblet hücrelerinin daha fazla olduğu tespit edildi. Araştırmanın sonuçları "Contact Lens & Anterior Eye" dergisinde yayımlandı.



GÖZ KURULUĞUNUN SEBEPLERİ

Bilgisayar başında uzun süre oturmak göz sağlığını tehdit edebilecek pek çok etkenin bir araya gelmesine ve kalıcı rahatsızlıklara yol açabiliyor. Aşırı bilgisayar kullanımı göz yorgunluğu, gözlerde ve göz çevrelerinde ağrı, yanma, batma, kuruluk hissi, kaşıntı, kızarıklık, sulanma, bulanık görme, odaklama zorluğu, gözleri kısarak bakma, ışığa karşı duyarlılık, göz kapaklarında iltihap, baş ağrısı gibi sorunlara neden olabiliyor.



OMEGA 3 HANGİ BESİNLERDE VAR?

Omega 3, ton, somon gibi balıkların yanı sıra keten tohumu, semizotu, karanfil, ıspanak, soya fasulyesi gibi besinlerde de bolca bulunuyor.



(AA)

