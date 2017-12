Viral bir enfeksiyon olan grip, aniden başlayan, 39 derecinin üzerinde ateş, titreme, baş ağrısı, kuru öksürük, şiddetli kas ve eklem ağrıları ile kendini gösteren bir hastalıktır.

Bağışıklık sistemi düşük olan kişilerde, çocuklarda, bebeklerde, kalp hastalarında ve yaşlılarda çok ciddi problemlere neden olabilen gripten korunmak için özellikle kış aylarında çok farklı yollara başvurulmaktadır. Soğuk algınlığı ve grip her ne kadar birbiri ile aynı ola rahatsızlıklar olarak görülse de durum hiç de böyle değildir. Soğuk algınlığında ateş görülmez. Hafif bir burun akıntısı ve halsizlik ile ortaya çıkan ve kısa sürede ortadan kalkan belirtiler soğuk algınlığı belirtisiyken grip olunduğunda ilk üç gün bulaşıcılığın en yüksek olduğu dönemlerdir. Beraberinde ortaya çıkan yüksek ateş, halsizlik ve kas ağrıları ile grip olduğunuzda ayakta durmakta güçlük çekebilirsiniz.



Grip nedir?

Hapşırmak ve öksürmek sureti ile yayılan viral hastalık olan grip, bir haftalık bir süreç içerisinde son bulabileceği gibi sonu ölüme varan çok ileri boyutlara da ulaşabilir.



Gribin belirtileri

• Baş ağrısı

• Genel olarak yaşanan ağrı ve sancı

• 38 ve üstü yüksek derece ateş

• Kuru ve ağrılı öksürük

• Yorgunluk ve halsizlik

• Geniz akıntısı, boğaz ağrısı ve hapşırma



Gribe en iyi ne gelir?

Grip söz konusu olduğunda pek çok tedavi imkanı ortaya çıkmaktadır. Bu tedavi yöntemlerini doktorunuzun önderliğinde gerçekleştirmek ise yanlış tedavilere sapmamak adına en önemli detay. Bir muayenenin ardından doktorunuzun size önereceği ilaçları kullanarak çok daha kısa sürede iyileşeceğinizi unutmamalısınız. fakat yine de herkesin ilk anlarda aklına gelen gribe ne iyi gelir sorusunun evde kolayca uygulayabileceğiniz yöntemleri de olduğunu bilmelisiniz.







Mutlaka tedavi olun

Gripten kısa sürede kurtulabilmek için mutlaka bir doktora görünmelisiniz.



İstirahat edin

Bu dönemde sizi yorabilecek aktivitelerden uzak kalmanız gerekiyor. Ayrıca bu dönemde iş ya da okula gitmeyerek gribin başkalarına da bulaşmasını engellemiş olursunuz.



Beslenmenize dikkat edin

C vitamini gribe yakalanmayı önleyen ve tedavi sürecini hızlandıran en etkin faktörlerden biridir. kış ayları boyunca ve halsizliği hissettiğiniz anda bol miktarda tüketeceğiniz C vitamini ile gripten kısa sürede kurtulabilirsiniz.



Sıvı tüketimine ağırlık verin

Özellikle grip gibi viral hastalıkların tedavisinde sıvı tüketimine çok daha fazla önem verilmelidir. Aşırıya kaçmamak suretiyle ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çaylarının da tüketilmesinde fayda vardır.





Gribe ne iyi gelir evde yapılabilecekler nelerdir?

• Öncesinde ve gribe yakalanıldığı andan itibaren bol miktarda sarımsak tüketmek doğal yoldan vücudunuzda antibiyotik etkisi yaratacaktır.



• Tüketebildiğiniz takdirde bol miktarda çiğ soğan tüketmelisiniz. Böylece vücudunuz bir savunma mekanizması geliştirmiş olacak.



• Bol muz tüketebilir ya da muz suyu yaparak içebilirsiniz.



• Adaçayını gargara yaparak içmek boğazınızı rahatlatacaktır.



• Bir kilo suyun içerisine 30 gram kadar çuha çiçeği kökü atın ve haşlayın. Süzdükten sonra ılık olarak günde üç bardak kadar tüketebilirsiniz.



• Bir kilo suyun içerisine 50 adet lavanta çiçeği atın ve kaynatın. Ardından süzerek tüketin.



Hamilelikte gribe ne iyi gelir?

Grip her yaştan kişi için zor bir hastalık olsa da özellikle hamileler için çok daha korkutucudur. İlaç kullanamayan hamilelerin hem kendilerinin hem de bebeklerinin zarar görmesi için çok daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Hamilelikte gribe ne iyi gelir sorusunun cevabı aslında grip olmamaya yöneliktir.



• Yeterli miktarda sıvı tüketilmeli



• Ayaklar çıplak kalmamalı



• Sıcak bir çorba hatta mümkünse limon sıkılarak içilen bir çorbaya sofrada yer verilmelidir.



• Hamilelik 3. Ayını tamamlamış ise grip aşısı yapılabilir.



• Bol miktarda C vitamini tüketilmeli



• Dengeli beslenilmeli



• Öpüşme tokalaşmadan uzak durulmalı.



