Grip sonrası devam eden öksürüğe dikkat!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Griple başlayan öksürük uzun sürüyorsa ve grip iyileştiği halde bir türlü geçmiyorsa, öksürüğün ayrıca tedavi edilmesi gerekiyor.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) Başkanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, griple başlayan ve uzun süren öksürüğün hafife alınmaması gerektiğini söyledi.



Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı da olan Özlü, gribe solunum yollarında yerleşen virüslerin neden olduğunu belirtti.



Özlü, gripten korunmak için düzenli yaşam, uyku ve dengeli beslenmenin çok önemli olduğunu vurguladı.



Griple başlayan öksürüğün hafife alınmaması gerektiğini, bu konuda tedavinin önemli olduğunu ifade eden Özlü, "Gripten sonra da öksürük uzun sürüyorsa ve grip iyileştiği halde öksürük bir türlü geçmiyorsa bu öksürüğün ayrıca tedavisi gerekir" dedi.



Bazı kişilerde grip sonrasında haftalarca ya da aylarca öksürüğün devam edebileceğini kaydeden Özlü, şunları söyledi:



"Piyasadaki grip ilaçları veya öksürük şuruplarıyla öksürüğü tedavi etmek mümkün değildir. Uzayan öksürüğün incelenmesi ve tedavisi gerekir. Tedavi geciktikçe, öksürük müzminleşecek ve verilecek tedaviyle öksürüğün iyileşmesi de gecikecektir. Bu nedenle grip sonrası uzayan öksürüklerin ihmal edilmemesi gerekir.



Öksürükler aslında bir çeşit bronşit ve havayollarında aşırı duyarlılık oluşması anlamına gelmektedir. Astıma benzer bir klinik tabloyla inatçı ve tekrarlayan öksürükler devam etmektedir. Özellikle gece yatağa yattığında öksürükten hasta uyuyamamakta, sabah uyandığında ve gün boyu öksürük devam edebilmektedir. Kişinin yaşam kalitesini bozan bu öksürüğün nedeninin ortaya konulup uygun şekilde tedavisi gerekir." (AA)



