Eklemlerde şişlik, kızarma ve şiddetli ağrı ile ortaya çıkan gut hastalığı, vücutta ürik asidin birikmesi sonucu oluşur. En çok 35-60 yaş arasındaki erkeklerde görülen hastalık, tedavi edilmezse ölümcül olabilir.

Halk arasında kral hastalığı veya padişah hastalığı olarak bilinen gut hastalığı, vücutta aniden ortaya çıkan eklem rahatsızlığı ile kendini gösterir. Birçok padişahın ölümüne neden olan bu hastalık tedavi edilmezse ölümcül sonuçlar doğurabilir. Sıklıkla 35-60 yaş arasındaki erkeklerde görülen gut hastalığı, kadınlarda menopoz sonrası dönemde görülebilir. Bilinenin aksine bulaşıcı ya da genetik değil; kronik bir hastalıktır.









Eklemlerde şiddetli ağrı ile ortaya çıkan gut hastalığı, tedavi edilmezse kalıcı sakatlığa neden olabilir





Gut Hastalığı Nedir?

Tıptaki adı podagra olan gut hastalığı, halk arasında damla ya da nikris hastalığı olarak da bilinir. Metabolik bir hastalıktır. Monosodyum ürat kristallerinin kanda artışı, asidin eklemde birikmesine neden olur ve sonucunda eklemde iltihap oluşur. Eklemlerde şişme, kızarıklık, hassasiyet ve şiddetli ağrı şeklinde ortaya çıkar. Tedavi edilmediği takdirde böbrek yetmezliği, eklemlerde kalıcı hasar hatta ölüme neden olabilir. Osmanlı imparatorluğu tarihinde gut hastalığı, birçok padişahın ölümüne neden olmuştur. Bu sebeple hastalığı, padişah hastalığı olarak anılmaktadır.





Gut Hastalığına Ne Sebep Olur?

Gut hastalığı, pürin olarak da bilinen ürik asidin vücutta birikmesi sonucu ortaya çıkar. Aslında pürinler vücudumuzda mevcuttur. Günlük tükettiğimiz yiyecek ve içeceklerin tamamına yakınında bulunur. Çay, kahve, ıspanak, et, içki… Ancak yüksek pürin içeren yiyecekleri vücudumuza gereğinden fazla aldığımızda, kanımız toplam ürik asidini taşıyamaz ve eklemlerde birikme başlar. Böbrekler fazla ürik asidi idrara dönüştürmek ile görevli iken, pürin fazlalığı ile başa çıkamaz ve iflas eder. Görüldüğü üzere, vücudumuzda doğal olarak bulunan ürik asidin, vücutta birikmesine neden olan; dışarıdan alınan gıdalardır. Bu gıdaların başında kırmızı et, sakatat, deniz ürünleri gelir. Bira gibi mayalı içkiler ve içerisinde meyve şekeri bulunan içecekler de ürik asidin birikmesine neden olur.





Gut Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Gut hastalığı, genelde ayak başparmağında oluşan şişme ile başlar. Bu şişliğe kızarıklık ve şiddetli bir ağrı eşlik eder. Ardından bedende yanma ya da ateş basması baş gösterir. Gut hastalığı belirtileri görülmeye başlandığında, hemen doktora başvurulmazsa eklem ağrıları kronikleşir. Belirtileri romatizmaya benzediği için kolaylıkla romatizma ile karıştırılır. Oysa gut hastalığı tedavi edilmediği ve ağrılar kronikleşmeye başladığı anda bedende deformasyon başlar. Bu noktada beden hareketleriniz kısıtlanır. Gut hastalığı, bazen idrarda kan veya taş ile de ortaya çıkabilir. Bu duruma şiddetli karın ve bel ağrıları eşlik eder.





Gut Hastalığı Tedavisi

Gut hastalığı şüphesi ile doktora başvuran kişiden, önce kan örneği alınarak kandaki ürik asit oranına bakılır. Eğer ürik asit yüksek çıkarsa, şişen eklem yerlerinden örnek alınarak iltihap durumuna bakılır. Gut hastalığı teşhisi konulduktan sonra, iltihabın sökülmesine yönelik antibiyotik tedavisi ya da diğer iltihap söktürücüler ile tedavi uygulanır. İltihap kurutulurken bir yandan kişiye bir diyet listesi yapılır. Diyet listesinde C vitamini yüksek gıdalar ve içecekler bulunur. Tedavi boyunca kırmızı et, deniz ürünü, sakatat, mayalı alkol ve meyve şekeri bulunan içeceklerin tüketilmesi minimuma indirilir ya da tamamen yasaklanır. Gut hastalığı erken tanı ve tedavide büyük oranda iyileşebilir. Ne var ki doktora geç başvurulduğu durumlarda kişi hayatı boyunca sürecek sonuçlar ile karşılaşabilir. Hareketlerinin kısıtlılığı sürebilir, sakat kalabilir, böbreğini kaybedebilir hatta en kötü durumda hayatını dahi kaybedebilir. O yüzden gut hastalığı belirtileri gösteriyorsanız hemen bir hastaneye başvurmanız gerekmektedir.





