Filizlenmeye başlayan bir tohum, besin değeri, tat ve doku olarak bir başkalaşım yaşıyor. İçinden yeni bir dünya çıkarma hazırlığındaki bu tohumların bazıları yenilebiliyor ve çok da sağlıklı. İşte yenilebilir filizler...

Tahıl ve bakliyatlardan filiz üretimi yapan Doğaçlama’nın kurucusu Gökçe Ayça Gündüz, konu hakkında şu bilgileri veriyor: "Patates, soğan gibi bazı bitkiler filizlendiğinde tüketilmemesi gerekiyor. Ancak bakliyat ve tahıllar filizlendirildiğinde, her bir tohumun lezzeti yoğunlaşıyor, güçlü aromalara ve zengin besin içeriklerine sahip oluyorlar. İçlerindeki vitaminler, mineraller, enzimler en üst seviyeye çıkıyor. Ayrıca filizlendirme ile kuru bakliyat ve tahıllarda bulunan fitik asitin zararlı etkisi de ortadan kalkıyor. Fitik asit, tohumdaki vitamin, protein ve minerallerin emilimini azaltan bir madde. Filizlendirme ise bize çifte avantaj sağlıyor; daha da yoğunlaşmış, mükemmel bir besin içeriğini vücudumuzda direkt ve kolayca alıyoruz. Fakat konu patates ve soğana gelince işler değişiyor. Filizlenen patateste bitkiyi böcek gibi zararlılardan korumak için toksik maddeler açığa çıkıyor. Soğanda ise aslında filizlenme dediğimiz şey çürüme. Soğan çürüdüğü için zararlı hale geliyor. Fakat sarımsakta durum farklı. Filizlenmiş sarımsak tıpkı filizlenmiş bakliyat ve tahıllar gibi oldukça faydalı."

* Pozitif dergisinden alınmıştır.

