Soğuk algınlığı, grip ve bronşit gibi birçok hastalığa yakalanma riski bu mevsimde kat kat artıyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Arzu Yamanel, sonbahar mevsiminin antioksidana en çok ihtiyaç duyulan dönem olduğunun altını çiziyor. Mevsim değişikliklerinde çok daha fazla vitamin, mineral ve antioksidana gereksinim olduğunu belirterek ekliyor: “Antioksidanlar, hücrelerdeki oksitlenmeyi önleyen maddelerden. Bunu da vücuttaki bazı enzimleri arttırıp, savunma mekanizmasını daha da güçlendirerek gerçekleştiriyor. Böylece vücut direnci artıyor, enfeksiyonlara yakalanma riski azalıyor. Eğer hastalık oluşmuşsa, daha kısa sürede atlatılması sağlanıyor. Vitaminlerden özellikle A, C, E; minerallerden ise selenyum, çinko ve magnezyum, Omega 3 ve 9 yağ asitleri iyi oksidanlar arasında yer alıyor. Antioksidanların, doğal olarak besinlerden alınması gerekiyor.”



*Formsante dergisinden alınmıştır.