"Hastalık hastası" değil fibromiyalji!

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Açıklanamayan genel vücut ve eklem ağrınız varsa, yıllardır bir tanı konulamadıysa ve çevrenizdekiler artık size 'hastalık hastası' olarak bakıyorsa, mutlaka aklınıza fibromiyalji hastalığı gelmeli ve romatizma doktoruna muayene olmalısınız.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Timuçin Kaşifoğlu, açıklanamayan genel vücut ve eklem ağrılarına yıllardır tanı konulamaması ve kişiye çevresindekilerin "hastalık hastası" olarak bakmasının, fibromiyaljiden kaynaklanabileceği uyarısında bulundu.



Kaşifoğlu, "yumuşak doku romatizması" olarak da bilinen fibromiyaljinin, en sık görülen romatizmal hastalıklardan olduğunu söyledi.



Polikliniğe gelen her üç hastadan birinin yumuşak doku romatizması olduğunu belirten Kaşifoğlu, "Hastalar genellikle kadındır. Sabah kalktıklarında yorgun, bitkin, gece uykuları iyi değildir, açıklanamayan genel vücut ve eklem ağrıları vardır" dedi.



Söz konusu hastalığı ortaya çıkarabilecek bir kan testi bulunmadığı bilgisini veren Kaşifoğlu, tanının sadece fiziki muayeneyle konulabileceğine dikkati çekti. Kaşifoğlu, şöyle devam etti:



"Bu kişiler, ağrıları nedeniyle çok sayıda hekim tarafından görülmüş, buna rağmen birçoğuna tanı konulamadığı için ümitsizlik içindedir. 15 yıldır doktor doktor gezen insanlar var. Fibromiyalji, yaşam kalitesini bozuyor. Ağrıları dolayısıyla kişi kendini kötü, mutsuz hissediyor. Üstelik doktora da gidiyor, bir şey çıkmıyor. Bunun üzerine eşi, ailesi de şüphe duyuyor. Çoğu kişi artık toplumda 'hastalık hastası' gibi adlandırmalara maruz kalıyor ve ağrılarla yaşamaya mahkum oluyor. Bazı hastalarımıza tanı koyduğumuzda dönerler eşlerine ve 'Bak gördün mü benim de bir hastalığım varmış' der ve tedavisi olduğunu öğrenince mutlu olur."



"Hassas, duyarlı ve mükemmeliyetçi kişiler yakalanıyor"

Kaşifoğlu, fibromiyaljinin, kişileri psikolojik bakımdan etkilemesi dışında kalıcı bir sakatlığa yol açmadığını anlattı.



Bu hastalığa daha çok hassas, duyarlı ve mükemmeliyetçi kişilerin yakalandığını dile getiren Kaşifoğlu, "Açıklanamayan genel vücut ve eklem ağrınız varsa, yıllardır bir tanı konulamadıysa ve çevrenizdekiler artık size 'hastalık hastası' olarak bakıyorsa, mutlaka aklınıza fibromiyalji hastalığı gelmeli ve romatizma doktoruna muayene olmalısınız. Çünkü tedavisinde kullanılabilecek ilaçlarla hastalarda belirgin bir rahatlama olur. Bu nedenle engellenebilecek bir nedenden dolayı ağrı çekmenize gerek yok" diye konuştu.



(AA)