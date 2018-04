Horlayan adama çözüm!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Aşık olduğunuz, gözlerinde huzur bulduğunuz adam yatağa girip gözlerini kapattığı anda bir canavara mı dönüşüyor? Yastık çekerek geçirdiğiniz günleri sona erdirmek elinizde!

Yazı: Yaprak Çetinkaya



Erkeklerde kadınlardan üç kat daha fazla görülen horlama sorunu hayatınızı kabusa mi çevirdi? Horlamayı önlemek için neler yapılabileceğini Dent Group’ta Çene Yüz Protezi Uzmanı Dr. Tuğrul Saygı ile konuştuk.



Horlamanın oluşum nedenlerini açıklar mısınız?

Öncelikle horlamanın ne olduğunu kısaca tanımlamak isterim. Horlama, özellikle kilo problemi olan erişkinlerde, dil, yumuşak damak ve küçük dilin gerginliğini kaybederek

soluk yolunu daraltması sonucunda, uyku sırasında nefes yolunun çıkardığı gürültülü sestir. Aslında horlamanın temelinde, oksijensizlik var. Amerikan Uyku Derneği, yoğun iş temposuna sahip insanların, stressiz bir yaşamı benimseyenlere göre üç kat daha fazla horlayabileceğini ifade etse de; bu hastalığın genetik ve fiziksel rahatsızlıklardan kaynaklanan nedenleri de mevcuttur. Obezite (kilo fazlalığı), kısa ve kalın boyna sahip olma, kalıtımsal geçiş (anne veya babada olması), alt çenenin normalden küçük ve geride olması, kötü alışkanlıklar (alkol ve sigara) uzun süreli antidepresan (sakinleştirici) kullanımını sayabiliriz.



En sık kimlerde görülüyor?

Horlama özellikle orta yaş ve üstündeki kilo fazlası olan erkeklerde daha çok gözleniyor. Ayrıca yoğun iş temposu da horlamaya neden oluyor. Amerikan Uyku Derneği’nin yaptığı çalışmalara göre; stres ve yoğun iş temposu altında çalışanların, düzenli, sakin bir iş hayatına sahip olanlara göre üç kat daha fazla horlama hastalığına yakalanma riski var. Kadınlarda horlama üç kat daha az gözlemleniyor. Yani erkeklere göre horlama konusunda daha şanslılar. Ancak menopoz ve menopoz sonrası dönemde, kadınlarda horlamanın görülmesi menopoz öncesi döneme göre dört kat daha fazla oluyor. Alkol ve sigara kullanımı gibi kötü alışkanlıklar da horlama riskini artırıyor.



Bu durum kişinin hayatında hangi alanları nasıl etkiliyor?

Horlamadan dolayı eşler ile yaşanan gerginlikler en çok karşılaşılan şikayetler oluyor. Hatta horlama yüzünden eşler arasındaki gerginlik, ne yazık ki boşanmaya kadar gidebiliyor. Aslına bakarsanız bu durum horlayan kişinin hayat kalitesini bozsa da, esasında kendi yaşadığı sorunlar daha önemli. Çünkü horlayan kişinin eşi ayrı odada yatsa veya kulağına tıkaç tıkasa belki eşinin gürültüsünü duymayacak. Fakat bu esnada horlayan kişi, bilinci kapalı olarak nefes almaya çalışmaya devam edecek. Normal bir gece uykusunun da 7-8 saat sürdüğünü düşünürsek, bu oldukça ciddi bir durum. Horlayan kişiler kaç saat uyurlarsa uyusunlar nefes almakta zorlandıkları için, genellikle sabahları yorgun ve bitkin kalkıyorlar. Boyunlarında aşırı terleme, ağız ve boğaz kuruluğu, bazı sabahlar da baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri ile uyanıyorlar. Dolayısıyla kişi kaliteli bir uyku uyuyamadıkça gün içinde daha çok yorgunluk ve bitkinlik yaşarken bu durum iş temposunun yoğunluğunu ve stresini daha çok hissetmesine neden oluyor. Yani horlama, kişinin

özel hayatından sosyal hayatına kadar her alanı etkileyebilen bir hastalıktır diyebiliriz.



Horlama ne zaman hastalık olarak kabul edilmeli ve bir uzmana başvurulmalı?

Öncelikle horlamanın ciddi bir uyku rahatsızlığı belirtisi olduğunun kabul edilmesi ve hastalığın daha ciddi bir safhaya geçmeden tedavi edilmesi gerekiyor. Horlayan bir insan, her ne kadar çevresindekilerin gürültü şikayeti nedeniyle rahatsız olsa da, kendi sağlığı ile ilgili ciddi bir sorunla karşı karşıya olabileceğini de bilmeli. Horlama kişilerin rahat nefes almasını engellediğinden, kalp kandaki bu oksijen açığını kapatmak için normalden daha fazla çalışıyor ve bu durum da uzun vadede hipertansiyon, aritmi, kalp krizi gibi tehlikeli kalp damar hastalıklarına yakalanmaya ve hatta uykuda ölümlere bile neden olabilir. Ayrıca, horlama sırasında beyin yeterli oksijen alamadığı için ani felç riski de önemli bir tehlike olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu olumsuz sonuçları yaşamamak için bir an önce uzman bir hekime görünmeli ve tedaviye erken dönemde başlanmalı.