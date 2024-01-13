HPV nedir, nasıl bulaşır? HPV testi nasıl yapılır? 5 soruda HPV

Bu makalede, gündelik yaşamımızın bir parçası haline gelen ve cinsel sağlık alanında önemli bir yer tutan İnsan Papillomavirüsü (HPV) hakkında kapsamlı bilgiler sunacağız. HPV'nin ne olduğunu, çeşitlerini, yayılımını ve sağlık üzerindeki etkilerini, ayrıca HPV testlerinin neden bu kadar önemli olduğunu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Cengiz, Elele.com.tr'ye anlattı.

Prof. Dr. Hüseyin Cengiz

HPV nedir?

HPV, genellikle ciltte ve mukozal yüzeylerde (ağız, boğaz, genital ve anal bölgeler gibi) enfeksiyonlara neden olan bir virüs grubudur. 100'den fazla farklı HPV tipi vardır ve bunların her biri farklı sağlık sonuçlarına yol açabilir. Bu virüslerin bazıları, genellikle zararsız olan ve kendiliğinden geçebilen genital siğillere neden olurken, diğer bazı türleri, özellikle rahim ağzı kanseri olmak üzere, daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

HPV nasıl bulaşır?

HPV, cinsel temas yoluyla kolayca yayılabilen bir virüstür. Virüs, enfekte bir kişinin cilt veya mukozal dokularıyla doğrudan temas yoluyla bulaşabilir. Bu, HPV'nin cinsel ilişki sırasında kolayca bulaşabileceği anlamına gelir.

HPV belirti gösterir mi?

Çoğu HPV enfeksiyonu belirti göstermez ve fark edilmeden geçer. Ancak bazı durumlarda, özellikle düşük riskli HPV türleri, genital siğillere neden olabilir. Yüksek riskli HPV türleri genellikle belirtisizdir ve uzun süre fark edilmeden kalabilir.

HPV testi

HPV testi, özellikle rahim ağzı kanseri riskini belirlemek için kullanılan bir tarama yöntemidir. Test, rahim ağzından alınan hücre örneklerinde yüksek riskli HPV türlerini tespit eder. Genellikle, Pap smear testi ile birlikte yapılır. Bu test, rahim ağzı kanserinin erken evrelerinde tespit edilmesinde hayati bir rol oynar. Erken tanı, hastalığın başarılı bir şekilde tedavi edilmesi için çok önemlidir.

HPV Aşısı ve Korunma

HPV aşıları, özellikle genç yaşlarda yapıldığında, yüksek riskli HPV türlerine karşı koruma sağlar ve rahim ağzı kanseri riskini önemli ölçüde azaltır. HPV aşısı, hem erkekler hem de kadınlar için önerilmektedir. Genellikle, genç yaşlarda başlanarak tamamlanan bir aşı serisidir.

Sonuç olarak, HPV ve HPV testleri, cinsel sağlığımız için kritik öneme sahip konulardır. Düzenli taramalar ve farkındalık artışı, HPV ile ilişkili riskleri azaltabilir ve toplum sağlığını korumada büyük rol oynayabilir.