Kadın kalbi daha hassas

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Şişmanlık, sık sık kilo alıp verme ve sigara kullanımı kadınların kalp damar sağlığını ciddi oranda tehdit ediyor.

Erkeklere oranla damar yapısı daha küçük olan kadınların sigara kullanımı ile birlikte damar tıkanıklığı riski de yükseliyor.



Şişmanlığın Türk kadınlarında sıklıkla görüldüğünü ve kalp-damar sağlığını tehdit ettiğini hatırlatan Kardiyoloji Uzmanı Dr. M. Baybars Türel, "Metabolik sendrom ismini verdiğimiz kilolu olma, vücudun kan şekeri ve kan yağları metabolizmasındaki bozukluklar, hipertansiyon ile beraber giden ve ciddi kalp rahatsızlıklarına zemin hazırlayan bir durumdur. Ülkemizde yapılan bir çalışmada kadınlarda erkeklerden çok daha sık olmak üzere ve erişkin kadınların neredeyse yüzde 40'ında görüldüğü tespit edildi" dedi.



SIK SIK KİLO ALIP VERME RİSKİ ARTTIRIYOR

Bu olumsuz tabloyu düzeltmede kilo vermek kadar kaybedilen kiloların yeniden alınmaması da önemli olduğunu söyleyen Türel, "Kadın kalp sağlığını değerlendiren WISE isimli çalışmada sık sık kilo alıp vermenin, vücuttaki iyi huylu kolesterolü (HDL) düşürdüğü ve kalp damar hastalığı sıklığını arttırdığı tespit edildi. Kalp damarlarının tıkanması olarak da bilinen ateroskleroz artık kadınlarda da azımsanmayacak oranlarda görülüyor.



Son zamanlarda kadınlarda giderek artan sigara içme alışkanlığı da, kalp damar hastalığı gelişme olasılığını erkeklerinkine oranla daha fazla etkiliyor. Bunun sebebi kadınların erkeklere oranla daha küçük kalp damarlarına sahip olması ve kalp damarlarının üzerindeki endotel ismini verdiğimiz zarsı yapı faaliyetinin sigaradaki kimyasal bileşimlerden daha fazla etkilenerek bozulması olabilir" diye konuştu.



KANSIZLIK DA ETKEN

Bu çalışmanın bir diğer sonucu olarak kadınlarda sıklıkla ortaya çıkan kansızlık (anemi) probleminin de kalp damar hastalıklarına bağlı olumsuz olay gelişme riskini artırdığını kaydeden Uzman Dr. Türel, kadınların özellikle menopoz sonrası erkeklerden daha hızlı ilerleyebilen, kalp ve damar hastalığı problemleriyle karşılaşmaya başladığını belirtti. Yaşlandıkça azalan östrojen düzeyinin, koroner arter hastalığı için risk faktörü olan kötü kolesterol (LDL) düzeyini artırdığını söyleyen Türel, bunun da kadınlarda kalp hastalıkları ve inmeye karşı olan eğilimi artırdığını ifade etti.



(DHA)