Kahve sevenlere iyi haber!

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Kahvenin felç, şeker hastalığı, karaciğer kanseri, diyabet gibi hastalıkları azaltmaya yardımcı olabileceğini biliyorduk. Şimdi bunlara cilt kanseri de eklendi. Yapılan son araştırmalar kahvenin, cilt kanseri riskini de azaltabileceğini gösterdi.

ABD'de 450 bin kişinin katılımıyla yapılan, yaklaşık 10 yıl süren araştırma, kahvenin cilt kanseri türlerinin en tehlikeli ve ölümcülü olan malign melanom riskini azaltabildiğini ortaya koydu.



Araştırma başladığında ortalama 63 yaşındaki sağlıklı katılımcılardan yaklaşık 3 bini 10 yıl içinde cilt kanserine yakalandı. Bilim adamları, düzenli olarak günde 1 fincan kahve içenlerde cilt kanseri riskinin azaldığını belirtti. Günde 4 fincan kahve içenlerde ise riskin yüzde 20'ye kadar azaldığı görüldü. Ancak bilim adamları günde 4 fincandan fazla kahvenin tansiyonu yükseltebileceği uyarısında da bulundu.



Araştırmanın sonuçları "Journal of the National Cancer Institute" dergisinde yayımlandı.



İşte kahvenin faydaları

Kahvedeki kafeinin ultraviyole ışınlardan zarar gören hücrelerin ölmesini ve sağlıklı hücrelerin korunmasını sağladığı düşünülüyor.



Daha önceki araştırmalar, kahvenin felç, şeker hastalığı, karaciğer kanseri, diyabet gibi hastalıkları azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermişti. (AA)



