Varikosel erkek kısırlığının en temel sebeplerindendir. Varikosel nedir, hastalığın belirtileri nelerdir, teşhisi ve tedavisi nasıl olur; varikosele dair merak ettiğiniz her şey bu yazıda.

Varikosel erkekler için önemsenmesi gereken bir rahatsızlıktır. Erişkin erkeklerin yüzde yirmisinde görülen bu rahatsızlık, tedavi edilmediği taktirde şiddetli ağrıya ve kısırlığa neden olur. Erkek kısırlığının büyük bir kısmı varikoselden kaynaklanmaktadır. Siz de varikosel olduğunuzdan şüpheleniyorsanız, hastalığın belirtileri ve tedavi yöntemi için temel bilgilere birlikte göz atalım.





Varikosel Nedir?



Kısırlığın en temel sebeplerinden biri olan varikosel, testislerdeki kirli kanı toplayan toplardamarların tam olarak görevine yapmamasından kaynaklanır. Kirli kanın kalbe yeterince taşınmamasından dolayı testisteki damar şişerek varikoseli oluşturur. Varikosel nedir, sorusunun tam olarak cevabı testislerdeki toplardamar şişmesi olarak kısaca tanımlanabilir. Erkekler doktora çocuk sahibi olamamanın nedenlerini öğrenmek için gittiğinde, yüzde otuz beşine varikosel teşhisi konulmaktadır. Varikosel nedir sorusunun bir başka cevabı ise varikoselin tedavi edilmediği taktirdi testis gelişimini etkilemesidir. Bu durumdan testisler sperm üretimini gerçekleştirememekte ve böylece sperm sayıları çocuk yapmak için yeterli olmamaktadır. Varikosel yaygın olarak testisin sol kısmında görünse de her iki bölümde olup olmadığını öğrenmek için gerekli tetkiklerin uzman bir doktor tarafından yapılması gerekir.







Varikoselin Belirtileri Nelerdir?



Testislerde ağrı,

Testislerde şişlik,

Testisin şeklinde farklılaşma,

Testislerde gözle görülür damar genişlemeleri,

Nadir de olsa vücutta terleme ve ateş basması.





Varikosel Teşhisi Nasıl Konulur?



Varikosel teşhisi uzman bir ürolog tarafından konulur. Varikosel tanısı ilk olarak doktorun fiziksel muayenesi neticesinde belirlenir. Doktor gerekli gördüğünde spermiogram adı verilen sperm sayısını tespit eden bir tahlil yapar. Aynı zamanda bu tahlilde spermlerin devinim ve morfolojilerine de bakılır. Doktorun gerek görmesi üzerine renkli doppler de önerebilmektir. Varikosel teşhisinin konulması için tetkiklere ek olarak testosteron sevilerine de bakılmaktadır.





Varikosel Tedavisi Nasıl Yapılır?



Varikosel rahatsızlığının tedavisi cerrahidir. Fakat her hastaya cerrahi tedavi uygulanmaz. Varikosel neticesinde cerrahi müdahale yapılacak hastaların; spermiogram değerlerinin normalin altında olması, hastalığın ikinci ve üçüncü evrensinde olması gerekir. Bunlar fiziksel muayenede direkt olarak teşhis konulan hastalar, aşırı ağrı semptomları olan hastalardır. Varikosel cerrahisinde kasıktan açılan kesiyle müdahale yapıldığı gibi, doktorun uygun görmesi halinde laparaskopik ve robitik yöntemler de kullanılmaktadır. Bu operasyonlar genel ya da lokal anestezi altında yapılmaktadır. Ameliyat sonrası oluşabilecek komplikasyonlardan biri testisler içinde toplanan sıvıdır. Bu varikosel cerrahisi geçiren hastaların yüzde yedi ya da sekizinde meydana gelmektedir. Varikosel ameliyatından sonra hasta bir gün dinlenmenin ardından günlük yaşamına devam edebilmektedir. Hastalar iki hafta sonunda içinde cinsel ilişkiye girebilir, dördüncü haftanın sonunda ise spor faaliyetlerine, eğer uğraşıyorsa ağır işlerini yapmaya başlayabilir. Belirli bir periyot geçtikten sonra varikosel cerrahi tedavisi gören hastalara spermiogram testi yapılıp, operasyonun başarılı olup olmadığı bu şekilde test edilir.





