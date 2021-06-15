Koronavirüs aşısının olası yan etkileri nelerdir?

Dünya koronavirüs salgınının önüne geçmek için büyük çaba harcıyor. Pandeminin durdurulması için aşılama çalışmaları çok büyük önem taşıyor. Türkiye'de de aşı çalışmaları hız kazandı. Bugün itibarıyla Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı 35 milyon doza ulaştı. Ayrıca yine bugünden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı tüm çalışanlar için Kovid-19 aşı randevusu açıldı. Peki, koronavirüs aşısının yan etkileri nelerdir? Yan etkilerle karşılaşılırsa neler yapılmalı? Bu soruların yanıtlarına Sağlık Bakanlığı verileri doğrultusunda bakalım.

KORONAVİRÜS AŞISININ YAN ETKİLERİ NELER?

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde "Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır" bilgisi veriliyor.

Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafif olarak gerçekleşiyor. Bakanlık olası hafif yan etkileri şöyle sıralıyor:

Yorgunluk,

baş ağrısı,

ateş,

titreme,

kas/eklem ağrısı,

kusma,

ishal,

aşı uygulanan bölgede ağrı,

kızarıklık,

şişlik gibi hafif yan etkilerdir.

Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.



YAN ETKİLERLE KARŞILAŞILIRSA NELER YAPILMALI?

Peki, koronavirüs aşısının olası yan etkileri ile karşılaşılırsa neler yapılmalı? Bakanlık bu soruyu da şöyle yanıtlıyor:

• Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık

Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.)

Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

• Yorgunluk

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.

• Hafif ateş, titreme

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

• Baş ağrısı

Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

• Kas/eklem ağrısı

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

• Kusma, ishal

Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.

Sağlık Bakanlığı, "COVID-19 aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" bilgisini de paylaşıyor.