Menopozda değersizlik, yetersizlik duygusu depresyona götürüyor!





Kadınların hayatındaki önemli evrelerden biri olan menopoz hormonal değişimleri de beraberinde getiriyor. Değişim duygulara da yansıyor. Etkinin derecesinin kişinin hayata bakışıyla doğru orantılı olduğuna dikkat çeken uzmanlar gerginlik, sıkıntı hissinin kişide depresyona kadar varabileceğinin altını çiziyor.Dünyada her yıl 18 Ekim’de kutlanan Dünya Menopoz Günü’nde kadınların hayatındaki önemli dönemlerden biri olan menopoza dikkat çekmek ve dünyadaki tüm kadınların menopoz ve ilişkili sağlık sorunları açısından bilgilendirilmeleri amaçlanıyor. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Çiğdem Demirsoy, menopoz döneminin her kadının hayatında önemli bir evre olduğunu belirterek bu dönemin sağlıklı bir şekilde atlatılması için önerilerde bulundu. Demirsoy, şunları söyledi:“Menopoz kadının hayatına hormonal bir değişim getirir, hormonların da duygularımız üzerinde bir etkisi var. Bu dönemde kişilerin hayatı algılayış şekilleri önemlidir. Bu hormronal değişimlerin kişiler üzerinde hem fiziksel hem de psikolojik etkileri olur. Kişide gerginlik sıkıntı hissinden depresyona kadar değişen duygu durumu oluşturabilir. Kişinin bu döneme kendini hazırlaması önemlidir. Birtakım değişimleri yetersiz olarak algılamamak, bunların normal olduğunu kabul etmek gerekiyor. Bazı kadınlarda sanki artık değersiz yetersizmiş gibi, kadınlığın kendisinde eksildiği gibi duygular yaratabilir.Bu dönemin öncesinde kişinin aktif bir yaşamının olması, ilişkilerinde doyum yaşıyor olması önemlidir. Kişi kendiyle ne kadar barışıksa bu dönemde de yetersizlik duygularına kapılmayacaktır. Tabii yaş dönemi olarak çocukların büyümesi, artık kendine olan gereksimimlerinin azalması da belki etkisiz ve yetersiz hissetmeye yol açabilir. O yüzden de kişisel uğraşların olması, sosyal doyumunun olması önemli, kişinin sosyal hayatının aktif olması önemlidir. Bu döneme eğer sağlıklı girerse kişi sağlıklı bir süreç yaşayacaktır ama zaten önceden duygusal sorunları varsa, mesela evlilikte çözülmemiş problemleri varsa o zaman o süreci daha ağır yaşayacaktır. Sorunlar için önceden önlem alarak bu dönem daha rahat atlatılabilir. Bunun doğal bir değişim dönemi olduğu, kişinin kendinde herhangi bir eksiklik olmayacağı, doğal geçici bir süreç olduğu kabul edilmelidir.”Bu dönemde kadınların yakın çevresinin de desteğinin önemli olduğunu belirten Uzman Psikolog Çiğdem Demirsoy, ‘Tabi eşle ilişkiler önemli bu dönemde. Kendini ifade edebilme becerisinin olması, eşin yaklaşımı da duyguları etkileyebiliyor. Bu dönemdeki hormonal değişimlerle ilgili olan sinirlilik, tahammülsüzlük gibi durumlara eş ya da yakın çevredeki kişilerin de hassas yaklaşması gerekiyor. Bunun geçici bir süreç olduğu unutulmamalı. Bu süreçte daha anlayışlı, destekleyici yaklaşımlar sergilenmeli.”Demirsoy, bu dönemde yaşanan sorunları kişinin kendi başına aşamadığı zaman bir uzmana danışılması gerektiğini belirterek “Sıkıntının bir depresyon gibi bir tabloya dönüştüğü durumda ya da yetersizlik duyguları hâkimse, kişi yaşam sevincini kaybediyorsa o zaman mutlaka bir uzman yardımı alınmalı, psikolog psikiyatrist desteği alınmasında da fayda vardır.’ diye konuştu.Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre erkeklerden daha uzun yaşadığı tespit edilen kadınlar, yaşamlarının büyük bir bölümünü menopoz sonrası sağlık sorunlarıyla geçiriyor. Kadınlar için menopoz sonrası yaşam sürecinin uzaması ve menopoz sonrası sağlık sorunlarıyla karşılaşma riskinin artması nedeniyle bu dönem toplum sağlığı açısından da büyük önem taşıyor. Tüm bu nedenlerle, Uluslararası Menopoz Topluluğu (IMS) ve DSÖ 18 Ekim'i Dünya Menopoz Günü olarak kabul ediliyor. Böylece tüm dünyadaki kadınların menopoz ve ilişkili sağlık sorunları açısından bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.