Basur insanın yaşam konforunu bozan can sıkıcı bir rahatsızlık. Yanlış beslenme alışkanlıkları, ilerleyen yaş, kronik kabızlık, hamilelik ve doğum gibi çeşitli nedenlerle basur rahatsızlığı yaşayan insanların sayısı her geçen gün artıyor. Basur nedir? Basura ne iyi gelir? Basur nasıl geçer? Bunlar merak edilen güncel sağlık konuları arasında hızla yerini alıyor. Oturmamızı, kalkmamızı engelleyen, hareketimizi kısıtlayan, acı veren, hayatımızı kabusa çeviren basuru yakından tanıyalım.
Basur yani hemoroid çeşitli nedenlerden dolayı kalın bağırsağın son kısmında yer alan anüsteki veya makat bölgesindeki damarların meme şeklinde iltihaplanarak şişmesi ve büyümesine verilen isim. Halk arasında mayasıl da denen bu hastalık, bulunduğu yere göre iç hemoroid ve dış hemoroid olarak ikiye ayrılıyor.
İç hemoroid makatın iç kısmında, yani rektumda oluşuyor. Rektum kalın bağırsağın son kısmı anüsün hemen üstünde bulunan dışkıların depolandığı yer. Bu bölgede çok fazla sinir olmadığı için basur oluştuğunda belirti verene kadar hissedilmiyor. İç hemoroidin belirtileri evrelerine göre değişiyor. Basur içeride olduğu için ilk evresinde görülebilen belirtiler kanama ve çamaşırda görülen ıslaklık. İkinci evrede basur büyüyor ve dışkılama sırasında anüsten dışarı çıkıyor, sonra kendiliğinden geri içeri gidiyor. Üçüncü aşamada basur iyice büyüyor ve dışarıya çıktığında ancak elle içeri tekrar itilebiliyor. Dördüncü aşamadaysa büyüyen basur dışarıda kalıyor ve elle içeriye sokulamıyor. Bu evrelerde sorulacak basura ne iyi gelir sorusunun yanıtıysa ilerlememiş basurun sağlıklı beslenmeyle düzeldiği, dördüncü evredeyse cerrahi tıbbi müdahalenin kaçınılmaz olduğu. Elbette hekim tavsiyesi ve gözetimi çerçevesinde.
Dış hemoroid ise anüsün dış kısmında oluşuyor. Dış hemoroid gözle görülebiliyor ve elle fark edilebiliyor. Yanma, zonklama, kaşıntı, kanama, iç çamaşırda meydana gelen ıslaklık dış hemoroidin başlıca belirtileri. Acı veren bir sorun olarak dış hemoroid hareketlere kısıtlama da getirebiliyor. Oturamama, tuvalete çıkamama gibi rahatsızlıklara neden oluyor.
Basura neden olan etkenleri aşağıdaki gibi özetlemek mümkün.
Basur ülkemizde en sık görülen hastalıklardan biri. Bu yüzden “basura ne iyi gelir” sorusu pek çok insan tarafından merak edilen sorulardan biri. Basur rahatsızlığı çeşitli nedenlerden dolayı başlıyor ve yavaş yavaş evrelerden geçerek ilerliyor. Basur rahatsızlığının ilk belirti verdiği erken dönemlerde hemen uzman bir doktora başvurulmalı. Uzman doktorun verdiği ilaçlar düzenli uygulanmalı ve önerdiği fizik tedavi hareketleri yapılmalı. Basurun başka bir hastalıktan dolayı oluşup oluşmadığı tespit edilmeli ve bu ihtimal elenmeli. Basurun en önemli tetikleyicisinin beslenme alışkanlığı olduğunu unutmayın. Fazla kilolarınızdan kurtulun, spor yapın. Gebelik sırasında basur sıkıntısı yaşıyorsanız mutlaka doktorunuza danışın.
Basura ne iyi gelir? Basurun en ��nemli nedeni yanlış beslenme alışkanlıklarının neden olduğu kabızlık sorunu. Kabızlığı ortadan kaldıracak, sindirimi kolaylaştıran besinler tüketerek basur rahatsızlığından korunmak ve kurtulmak mümkün. İşte size bazı öneriler:
Basura ne iyi gelir sorusunun bir diğer cevabıysa gündelik alışkanlıklarımızın bazılarını gözden geçirmek ve değiştirmek. Bunların en önemlilerini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.
Basura ne iyi gelir sorusunun yanıtlarından biri de evde yapacağınız rahatlayıcı uygulamalar. İlk olarak Ilık oturma banyosunu deneyebilirsiniz. 35 derecelik ılık suyu rahat oturabileceğiniz bir kaba koyun. Daha sonra 15-20 dakika bu suda oturun. Ağrı ve yanma hissinde rahatlama göreceksiniz. Ilık oturma banyosundan sonra makat bölgesine buz torbası ile soğuk kompres yapın. Bu sayede makat bölgesindeki kaşıntı ve ağrı hafifler. Son olarak makat bölgenize zeytinyağı ya da vazelin sürerek rahatlamasını sağlayın.