Ülkemizdeki en yaygın hastalıklarından biri olan basur, bulunduğu bölge nedeniyle insanların söylemeye utandığı, doktora gitmeye çekindiği bir hastalık. Basur ile ilgili merak edilen soruların cevaplarını aradık.

Basur insanın yaşam konforunu bozan can sıkıcı bir rahatsızlık. Yanlış beslenme alışkanlıkları, ilerleyen yaş, kronik kabızlık, hamilelik ve doğum gibi çeşitli nedenlerle basur rahatsızlığı yaşayan insanların sayısı her geçen gün artıyor. Basur nedir? Basura ne iyi gelir? Basur nasıl geçer? Bunlar merak edilen güncel sağlık konuları arasında hızla yerini alıyor. Oturmamızı, kalkmamızı engelleyen, hareketimizi kısıtlayan, acı veren, hayatımızı kabusa çeviren basuru yakından tanıyalım.





Basur Nedir?

Basur yani hemoroid çeşitli nedenlerden dolayı kalın bağırsağın son kısmında yer alan anüsteki veya makat bölgesindeki damarların meme şeklinde iltihaplanarak şişmesi ve büyümesine verilen isim. Halk arasında mayasıl da denen bu hastalık, bulunduğu yere göre iç hemoroid ve dış hemoroid olarak ikiye ayrılıyor.





İç Hemoroid ve Belirtileri

İç hemoroid makatın iç kısmında, yani rektumda oluşuyor. Rektum kalın bağırsağın son kısmı anüsün hemen üstünde bulunan dışkıların depolandığı yer. Bu bölgede çok fazla sinir olmadığı için basur oluştuğunda belirti verene kadar hissedilmiyor. İç hemoroidin belirtileri evrelerine göre değişiyor. Basur içeride olduğu için ilk evresinde görülebilen belirtiler kanama ve çamaşırda görülen ıslaklık. İkinci evrede basur büyüyor ve dışkılama sırasında anüsten dışarı çıkıyor, sonra kendiliğinden geri içeri gidiyor. Üçüncü aşamada basur iyice büyüyor ve dışarıya çıktığında ancak elle içeri tekrar itilebiliyor. Dördüncü aşamadaysa büyüyen basur dışarıda kalıyor ve elle içeriye sokulamıyor. Bu evrelerde sorulacak basura ne iyi gelir sorusunun yanıtıysa ilerlememiş basurun sağlıklı beslenmeyle düzeldiği, dördüncü evredeyse cerrahi tıbbi müdahalenin kaçınılmaz olduğu. Elbette hekim tavsiyesi ve gözetimi çerçevesinde.





Dış Hemoroid Belirtileri

Dış hemoroid ise anüsün dış kısmında oluşuyor. Dış hemoroid gözle görülebiliyor ve elle fark edilebiliyor. Yanma, zonklama, kaşıntı, kanama, iç çamaşırda meydana gelen ıslaklık dış hemoroidin başlıca belirtileri. Acı veren bir sorun olarak dış hemoroid hareketlere kısıtlama da getirebiliyor. Oturamama, tuvalete çıkamama gibi rahatsızlıklara neden oluyor.







Basurun Nedenleri

Basura neden olan etkenleri aşağıdaki gibi özetlemek mümkün.



Kronik kabızlık

İlerleyen yaş

Yanlış beslenme alışkanlıkları

Yetersiz sıvı tüketimi

Hamilelik dönemi ve doğum

Dar kıyafet tercihi

Uzun süre oturma, hareketsiz yaşam tarzı

Obezite

Kalıtım

Gereksiz lavman uygulamaları

Bazı sporlar, bisiklete binme, ağırlık kaldırma, ata binme

Stres ve yorgunluk

Kolon rahatsızlıkları





Basura Ne İyi Gelir?

Basur ülkemizde en sık görülen hastalıklardan biri. Bu yüzden “basura ne iyi gelir” sorusu pek çok insan tarafından merak edilen sorulardan biri. Basur rahatsızlığı çeşitli nedenlerden dolayı başlıyor ve yavaş yavaş evrelerden geçerek ilerliyor. Basur rahatsızlığının ilk belirti verdiği erken dönemlerde hemen uzman bir doktora başvurulmalı. Uzman doktorun verdiği ilaçlar düzenli uygulanmalı ve önerdiği fizik tedavi hareketleri yapılmalı. Basurun başka bir hastalıktan dolayı oluşup oluşmadığı tespit edilmeli ve bu ihtimal elenmeli. Basurun en önemli tetikleyicisinin beslenme alışkanlığı olduğunu unutmayın. Fazla kilolarınızdan kurtulun, spor yapın. Gebelik sırasında basur sıkıntısı yaşıyorsanız mutlaka doktorunuza danışın.





Basura Ne İyi Gelir? Beslenme Alışkanlıklarınızı Değiştirin

Basura ne iyi gelir? Basurun en ��nemli nedeni yanlış beslenme alışkanlıklarının neden olduğu kabızlık sorunu. Kabızlığı ortadan kaldıracak, sindirimi kolaylaştıran besinler tüketerek basur rahatsızlığından korunmak ve kurtulmak mümkün. İşte size bazı öneriler:

Sizi kabızlıktan koruyacak yüksek lifli tahıl ürünleri tüketin. Mercimek, fasulye, nohut gibi…

Bol sıvı tüketin.

Yoğurt ve kefir yemeyi unutmayın. İçlerinde yer alan probiyotikler ve diğer maddeler sindirimi hızlandırır ve sizi daha zinde hissettirir.

Sebze tüketin. Özellikle zeytinyağıyla pişireceğiniz yemeklere sofranızda yer açın. Bu yemekler sağlığınızı korurken sindirimiz hızlandıracak.Yeşilliklerle yapacağınız salatalar özellikle önemli.

Meyve tüketmeye özen gösterin. Lifli meyvelerin yanında domates de basura iyi gelen besinlerden biri. Domatesin içinde bulunan asitler asur memelerinin yangısını ve acısını alarak yok eder. Yine kavun, ananas, avokado basuru küçülten meyveler arasında.

Kırmızı et ağırlıklı beslenmekten, fast food tüketiminden, aşırı kahve ve alkol içmekten kaçınmak gerekiyor.

Yemeklerde acı ve baharat kullanımında aşırıya kaçmamak gerekiyor.





Basura Ne İyi Gelir? Gündelik Alışkanlıklarınızı Gözden Geçirin

Basura ne iyi gelir sorusunun bir diğer cevabıysa gündelik alışkanlıklarımızın bazılarını gözden geçirmek ve değiştirmek. Bunların en önemlilerini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.

Uzun süre oturmanız gereken işlerden kaçınmaya çalışın ya da bu tarz işlerde çalışıyorsanız oturma şeklinize çok dikkat edin ve oturma simidi kullanın. Özellikle uzun süre klozette oturup bir şeyler okumayı seviyorsanız aman dikkat! Basura yakalanma riskiniz çok yüksek. Uzun süre dışkılama pozisyonunda oturmak anüste baskıya neden olur ve basur oluşumunu tetikler. Tuvalete sadece ihtiyacınız anında gidin ve uzun süre klozette oturup beklemekten kaçının. Zorlamayın, ıkınmayın. Tuvalette uzun vakit geçirmeyin. Klozette otururken kitap okumayın ve uzun süre cep telefonuna bakmayın.

Spor yapın, ancak bisiklet, ağırlık kaldırmak, ata binmek gibi makat bölgesini zorlayacak sporları daha dikkatle yapın. Gerekirse tedavi sürecinde başka sporlara yönelin.

Basurunuz varsa baskıyı arttıracak dar ve sıkı kıyafetler giymekten kaçının. Pamuklu iç çamaşırları tercih etmeye özen gösterin.

Temizlik alışkanlıklarınıza dikkat edin. Her gün duşa girin. Anal bölgenizi temiz tutun.

Basura Ne İyi Gelir? Rahatlatıcı Öneriler

Basura ne iyi gelir sorusunun yanıtlarından biri de evde yapacağınız rahatlayıcı uygulamalar. İlk olarak Ilık oturma banyosunu deneyebilirsiniz. 35 derecelik ılık suyu rahat oturabileceğiniz bir kaba koyun. Daha sonra 15-20 dakika bu suda oturun. Ağrı ve yanma hissinde rahatlama göreceksiniz. Ilık oturma banyosundan sonra makat bölgesine buz torbası ile soğuk kompres yapın. Bu sayede makat bölgesindeki kaşıntı ve ağrı hafifler. Son olarak makat bölgenize zeytinyağı ya da vazelin sürerek rahatlamasını sağlayın.

