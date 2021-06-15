Morluklar nasıl geçer? Evde morluklar için ne yapılabilir?

Biri size vurduğunda veya sert bir yere çarptığınızda, cildinizin altındaki küçük kan damarlarını kırabilir. İşte burada bir çürük oluşur. Bunun nedeni kanın dışarı sızması ve gidecek başka yeri olmamasıdır. Siz iyileşirken vücudunuz onu emene kadar orası mor kalır. Bir kez vücudunuzda bir yer morardığında, 2 haftaya kadar cildinizde o belirgin siyah-mavi iz kalır. Çürük iyileşirken renk değiştirir. Ayrıca biraz ağrı ve şişlik olabilir. Yaralanmanızdan sonraki ilk birkaç gün moraran yer canınızı acıtacaktır.

MORLUKLAR NASIL GEÇER? EVDE MORLUKLAR İÇİN NE YAPILABİLİR?

Morardığınızda, iyileşme sürecine yardımcı olmak için yapabileceğiniz basit şeyler vardır. İşte morluklarınızın daha çabuk geçmesine yardımcı olabilecek bazı ipuçları.

BUZ TERAPİSİ

Yaralandıktan hemen sonra moraran yere buz koyun. Bu, çürüğünüzün boyutunu azaltabilir ve bu da daha hızlı iyileşmesini sağlayabilir. Bir buz paketinden gelen soğuk sıcaklık, o bölgedeki kanın daha yavaş akmasını sağlar. Damarlarınızdan sızan kan miktarını azaltabilir.

Doğrudan çürüğünüze buz koymayın. Buzu bir bez veya kâğıt havluya sararak cildinizi koruyun. Yaklaşık 10 dakika sonra buzu bırakın. Çok uzun süre buz tutmak cildinize zarar verebilir. Buz kompresi yaparak buz tutun.

BEZELYE EVET, BİFTEK HAYIR!

Eski filmlerde veya çizgi filmlerde, özellikle de siyah gözlerine, çürüklerine çiğ biftek koyan insanları görmüş olabilirsiniz. Bunu denemeyin. Bakterilerle dolu olabileceğinden, çiğ eti ellemek veya gözünüze veya başka bir vücut derisine dayamak güvenli değildir. Biftekler ve diğer çiğ etlerin çürüğe yardımcı olabilecek özel iyileştirme güçleri yoktur. Çiğ et soğuk olma eğilimindedir. Dondurucunuzda buz yoksa biftek yerine bir torba donmuş bezelye alın. Acıyı hafifletmek için, tıpkı buzla yaptığınız gibi, tüm sebzeleri çürüğünüzün üzerine 10 dakika boyunca yerleştirin

ISI TERAPİSİ

Isı, kan akışını hızlandırır ve bu, bir çürüğün giderilmesine yardımcı olabilir. Çürük ortaya çıktıktan sonra 48 saat bekleyin, ardından günde birkaç kez üzerine sıcak kompres uygulayın. Ayrıca ağrıyı hafifletmek ve kaslarınızı gevşetmek için sıcak bir banyoya girebilirsiniz.

DİNLENME

Canın yandığında yaptığın işi bırak. Bu, çürüğün daha da kötüleşmesini önleyebilir. Bir futbol maçı sırasında tekme alırsanız sahadan ayrılın. Ayağa kalk. Bu, çürüğünüze kan akışını yavaşlatır. Bu, etrafta koşmaya devam etmekten daha kötü olmasını engellemeli.

Dinlenirken ağrıyan bölgeye masaj yapmak isteyebilirsiniz, ancak bu kötü bir fikirdir. Bu, yaralı noktayı daha da kötüleştirebilir. Derinin altında daha fazla kan damarı kırabilir ve morarmış bölgeyi büyütebilirsiniz.

YÜKSEKLİK

Yaralandıktan sonra, kalbinizin seviyesinin üzerine çıkarmanız yardımcı olur. Bu numara, çürüğünüzü olabildiğince küçük tutmanıza yardımcı olmak için yerçekimini kullanır. Ağrılı nokta kalbinizin seviyesinin altında olduğunda, oradaki kan daha kolay toplanır ve bu da çürüğün büyümesine neden olabilir. Ancak ağrılı nokta kalbinizin üzerine kaldırıldığında, kalbinize daha fazla kan geri akacaktır.

SIKIŞTIRMA

Sıkıştırma, yaralı bölgeye baskı uyguladığınız zamandır. Morluğun neden olduğu herhangi bir şişmeyi hafifletmeye yardımcı olabilir. Elastik bir bandaj kullanmak ve bölgeyi sıkıca sarmak iyidir. Yalnızca dikkat edin fazla sıkı sarmayın.

AĞRI KESİCİLER

Ağrınız, morardıktan yaklaşık 3 gün sonra azalmaya başlamalıdır. Bu arada, morluk gerçekten acıyorsa veya şişiyorsa ağrınızı hafifletmek için reçetesiz satılan ilaçlar alabilirsiniz.

DOĞAL TEDAVİLER

Birkaç doğal madde, doğal yöntemler sayesinde vücudunuzun morluğundan kolay kurtulabilirsiniz.

Arnica: Bu çiçekle yapılan bu krem, morlukların etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir.

Bromelain: Ananasta bulunan bir grup enzim, çürüğün daha hızlı geçmesine yardımcı olabilir.

Aloe vera: Bu bitkide cildi yatıştıran ve nemlendiren vitaminler, mineraller ve enzimler bulunur. Morluklar da dahil olmak üzere birçok cilt rahatsızlığını tedavi etmek için kullanılır.

K Vitamini: Çalışmalar, fitonadionun veya K1 vitamininin morlukların iyileşmesini hızlandırabileceğini göstermiştir.