Dilara Koçak ile İyi Yaşam kitabında beslenme çözümünüzü kendi kendinize bulmanıza yardımcı olacak birçok öneri yer alıyor.

Nasıl ki yeterli benzin olmadığında araba kendi fonksiyonlarını yapamıyorsa, vücut da aynı şekilde günlük ihtiyaçları karşılanmazsa, fonksiyonlarını tam olarak gerçekleştiremez. Bu durumda vücut gerekli takviyelerin yapılması için beyne sinyaller göndererek, açlık durumunu bildirir ve bunun sonucunda, belirli hormonların salgılanması ile bizler acıktığımızı fark ederiz.

Vücudumuz, öncelikle kanda belirli oranlarda olması gereken şekerin düştüğünü algıladığında, glukagon hormonunun aktifleşmesi ile karaciğerde glikojenden (karaciğerdeki şekerin depolanmış formatıdır) şeker takviyesi yaparak, kandaki şeker dengesini ayarlamaya çalışır. Normal açlık metabolizmasında, enerjimizin yüzde 10-15 kadarını karaciğer glikojeninden, kasta da proteinlerin glikoza (kandaki şeker formatıdır) dönüşmesinden elde ederiz.

Uzun süreli ve anormal açlıklarda ise, enerjimizin yüzde 85-90’ını yağ dokusunda depolanan trigliseritlerin hormona duyarlı lipaz enzimi ile parçalanması sonucu elde ederiz. Bu enzimin faaliyet gösterebilmesi için kan insülin düzeyinin çok çok düşük olması gerekir.

Görüldüğü gibi, kan şekerinin düşüklüğü bizim açlığımızı ve akabinde de belirli hormonları uyararak kan şekerimizin normal seviyelere yükselmesini sağlar. Unutulmamalıdır ki, kan şekeri öncelikle karaciğerdeki glikojen deposundan, kaslardaki proteinlerden, en son olarak da yağ depolarındaki trigliseritlerden karşılanmaktadır.

Uzun süreli açlık sonucunda, hipoglisemi, yorgunluk, halsizlik, depresyon gibi rahatsızlıklar yaşanabilir. Gün içinde sağlıklı ve dengeli bir beslenme programı uyguluyorsanız, açlık metabolizmasını doğru zamanlarda uyarmış olursunuz.



Açlığınız fizyolojik mi, psikolojik mi?

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, çoğu insanın normalin üstünde yemek yeme sebebi, yüzde 75 oranında duygusal duruma bağlı. Yani başka bir deyişle, duygularla başa çıkmak için yemek kullanılıyor. Yemek yemek kolay ama geçici bir duygusal koltuk değneği olabilir çoğu zaman. Ancak yemeğin yarattığı iyi duygular genellikle kısa sürelidir ve sonuçta kilo aldırdığı için üzüntü, mutsuzluk, stres, kaygı, pişmanlık gibi daha fazla olumsuz duyguların hissedilmesine sebep olur.

Önemli olan, fizyolojik açlıkla psikolojik açlığı ayırt edebilmektir. Fizyolojik açlık, mide tarafından beyne yemek yeme zamanı olduğuna dair sinyal gönderildiği zaman hissedilir. Belirtilerinden bazıları; midede kazınma hissi, gurultu ve hafif baş dönmesidir. Psikolojik açlıkta ise, bu işaretlerden hiçbirisi yoktur. Duyguları beslemek için yemek yenildiği zaman, yenilenler bir teselli aracı olarak kullanılır. Dolayısıyla böyle durumlarda kişi “teselli yemekleri”ne yönelir. Bu yemekler genellikle sağlıklı yemekler değillerdir. Daha çok, yağ ve şeker oranı yüksek yemekler tercih edilir.

Psikolojik açlıktan nasıl kurtulunur?

Duyguya bağlı yemek yeme sendromundan kurtulmanın en önemli anahtarı, farkındalıktır. Bu farkındalığı kazanmak için kişinin kendini tanıması, hangi duygularının yemek yeme ihtiyacına sebep olduğunu anlaması gerekir. Buna yardımcı olmak için şimdi fizyolojik açlıkla karıştırılan duygulardan bahsedelim.

Kızgınlık/öfke fazla yemeye en sık sebep olan duygudur. Özellikle bastırıldığı zaman cok huzursuz edicidir ve bu huzursuzluk açlıkla karıştırılır. Yapılan birtakım araştırmalar yeme bozukluğu olan kişilerde olmayanlara göre daha fazla bastırılmış öfke bulunduğunu gösteriyor. Bu duygu başa çıkılması gereken şekilde başa çıkılmayıp yemekle yiyerek üstü örtüldükçe azalacağına artarak kronik bir yeme sorununa dönüşebiliyor. Zamanla normal şartlarda çok daha az kızgınlık/öfke uyandırabilecek olaylar geçmişteki bastırılmış olaylarla da birleşerek daha yoğun bir duyguya yol açar. Üstüne üstlük kızgınlığın üstesinden yemek yoluyla gelmeye çalışmak tam tersi bir sonuç doğurur çünkü bunun sonucunda kendine de kızar insan. “Neden yedim ki şimdi bunları boşu boşuna?” duygusu baştaki öfkeyle birleşir. Bu nedenle en iyisi baştan bizi kızdıran her ne ise doğrudan onunla baş etmektir. Başka yollara sapmadan, kaçınmadan, görmezden gelmeden...

Ayrıca toplumda öfkenin ifade edilmesinin “kötü” bir şey olduğuna dair de yaygın bir inanış vardır. Özellikle kadınlara kızgınlıklarını, tepkilerini belli etmemeleri yönünde telkinde bulunulur. İş hayatında da kızgınlığın ifade edilmesi pek tavsiye edilmez. Bu şirket içindeki terfinizi tehlikeye atabilir. Elbette bu duygu yokmuş gibi davranmaya çalışmak da durumu kolaylaştırmaz.

Yorgunluk/bitkinlik de ikinci sırayı alır. Özellikle gece geç saatte yeme eğilimini gösterenler bunu yorgun hissettikleri için ve enerji seviyelerini arttırmak için yaparlar. Bazılarıysa yorgunluğun sebep olduğu gerginliği azaltmak için yemeğe başvururlar. Oysaki bunlar en tehlikeli saatlerdir yemek için. Aktivitemizin en az olduğu, metabolizmamızın en çok yavaşladığı zamandır. Doğru olan uykusuzluğu en aza indirgemeye çalışarak vücudumuza hak ettiği dinlenmeyi sağlamaktır. Eğer yorgun olduğunuzda fazla yediğinizin farkındaysanız gün ortasında kendinize dinlenecek vakit ayırın. Çünkü yediğimiz fazla miktarda yemek o anda yorgunluğumuza iyi geliyor gibi görünse de daha sonrasında tam tersine vücut bu yemeği parçalamaya, yakmaya çalıştığından dolayı daha da yorgun düşer.

Bazen de o kadar yorgun oluruz ki yattığımız zaman bile uyuyamayız. Sanki kafamızın içinden binlerce düşünce geçmektedir. Bu durumda da canımız karbonhidratlı yiyecekler çeker çünkü karbonhidrat vücuttaki uyumaya yardımcı olan kimyasalları harekete geçirir.