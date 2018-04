Çarpık dişlerin ve çene yapısının düzeltilmesiyle güzel ve estetik bir gülüşe sahip olmak ortodonti tedavisi ile çok kolay.

Günümüzde insanların diş ve çene bozukluklarını ortadan kaldırmak için uygulanan ortodonti tedavi, sadece çocukluk çağındakilere değil, her yaşta yapılmaktadır. Ortodonti tedavisine başlayacak kişilerin öncelikle sürecin uzunluğunu kavrayıp, doktorun tedavi süresince vereceği talimatlara uyması gerektiğinin bilincinde olmaları gerekir.



Ortodonti nedir?

Çarpık dişlerin ve uyumsuz çene yapısının estetik olarak ve görevlerini yapacak biçimde tedavi eden diş hekimliğinin bir uzmanlık alanıdır. Ortodonti alanında uzmanlaşan diş hekimleri ise Ortodontist olarak adlandırılır.



Ortodontik diş problemleri neden oluşur?

Çenenin önde ya da arkada kalması gibi çene bölgesini ilgilendiren bozukluklarda anne ve babadan alınan genetik özellikler rol oynar. Kalıtımsal diş eksiklikleri, dar üst çene, çarpık diş problemleri de çocuğa geçebilmektedir. Böyle bir problemi olan kişiler çocuklarının süt dişlenme döneminden itibaren düzenli olarak diş hekimine kontrole götürmeleri gerekir. Uzun süre yalancı emzik emme, biberon kullanma, dil emme, parmak emme, kalem ısırma ve tırnak yemek gibi çene yapısını bozacak alışkanlıklar ortodontik bozukluklara neden olabilir. Bademcik iltihabı, burun ve geniz eti varlığı gibi sürekli ağız solunumu kaynaklı kulak, burun ve boğaz problemlerinde çene uyumsuzlukları meydana gelebilir.



Ortodontik diş problemleri nasıl tedavi edilir?

Hastanın yaşına göre tedaviye karar verilir. Hasta ergenlik dönemindeyse ve alt çenesi ya da üst çenesi gerideyse ortodonti üzerine tedavi uygulanır. Hasta yetişkin bir bireyse ve iskeletsel çene bozukluğu var ise ortodonti – cerrahi iş birliği ile tedavi edilir.



Ortodonti tedavisi her yaş için uygun mu?

İskeletsel bir problem yoksa ve sadece dişlerde çapraşıklık varsa bu bozukluklara sahip her yaştaki bireye Ortodonti tedavisi uygulanabilir. Verimli sonuç alabilmek için en uygun yaş ise 9-14 arası "puberte" denilen ergenlik dönemidir.



Ortodonti tedavisinde ağrı olur mu?

Ortodonti tedavisi uygulandığı süre boyunca kişide katlanılması zor bir ağrı hissettirmez. Fakat teller takıldıktan ilk 24 saat sonra ağrı hissedilebilir. İlk zamanlarda ağızda, dudak kenarında ve yanaklarda yaralar oluşabilir. Bu yaralar 1 hafta gibi bir sürede iyileşir ve tekrarlanmaz. Braket kopması ya da telin kırılması gibi durumlarda yeniden yanak yaraları oluşabilir. Bu gibi durumlarda en kısa sürede doktora gidilerek küçük bir müdahale ile tedavi edilebilir. Teller ilk takıldıktan sonra ve ara ara gidilmesi gereken seansların ardından dişler sıkıldığında ve sert yiyecekler yenildiğinde dişlerde sızı problemi meydana gelebilir. Bu sızı uzun süreli değil, 3 – 4 günde geçecek olan bir durumdur.



Diş telleri dişleri çürütür mü?

Diş telleri dişleri asla çürütmez. Tam tersine braketlerin yapıştığı yerlerin altına bakteri giremediği için çürük oluşumunu önler. Diş teli kullanan kişi diş bakımını kesinlikle aksatmamalıdır çünkü dişlerin telsiz bir ağza göre çürüme riski daha çoktur. Bunun nedeni ise braketlerin çevresinin bakteri tutması olarak açıklayabiliriz. Fakat ağız bakımının aksatılmadan yapıldığı ve braketlerin etrafı doktorun önerdiği biçimde detaylıca temizlendiği zaman bu risk ortadan kalkar.



Ortodonti tedavisi ne kadar sürer?

Ortodonti tedavi uygulaması hastanın yaşına, diş probleminin durumuna ve tedavinin metoduna göre değişiklik gösterir. Bunun yanı sıra hasta tedavi sürecini aksatmadan randevularına düzenli gelip, ağız bakımına dikkat edip, braket ve diş tellerine zarar vermiyorsa ortodonti tedavisi minimum sürede tamamlanır. Hekimler ortalama tedavi süresini 1,5 yıl olarak öngörür.



Diş telleri varken fırçalama işlemi nasıl yapılır?

Diş fırçalarken tellerin kırılma ya da kopma gibi bir riski yoktur. Fakat tel takılan dişler için daha detaylı bir temizlik gerektiği için dikkatli ve ayrıntılı fırçalanır. Doktorun önereceği yumuşak uçlu ve küçük başlı ortodontik fırçalar ve ara yüz fırçaları gibi ürünler kullanılmalı. Elektrikli diş fırçaları da orta ayarda kullanılabilir ama sert yüzeyinin braketlere çarpmamasına özen gösterilmeli.



Diş telleri takıldıktan sonra dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

· Tellerin kırılmasına neden olacak sert yiyeceklerden kaçınılması gerekir. Elma, armut, et ya da pizza gibi sert yiyecekler ısırılarak değil, kesilerek küçük lokmalar halinde yenilmeli.

· Çekirdekli yiyecekler çekirdiğinden ayırılarak tüketilmeli.

· Asitli içeceklerin tüketiminden uzak durulmalı. Kola, soda gibi asit içeren içeceklerin tüketilmesinden kaçınılması gerekir. Nadir de olsa tüketileceği zaman pipet ile içilmeli.

· Sakız ve lokum gibi yapışkan nitelikte olan yiyeceklerden uzak durulmalı. Bu tür yiyecekler tüketildiği takdirde diş tellerine yapışarak yerinden çıkmasına ve oynamasına neden olur.

· Spor yaparken ise diş tellerini ve braketlerini koruyucu ağız içi aparat takılmalı.