Vücut yapısı için önem taşıyan protein, kaslar, dokular, iç organlar, kan hücreleri, savunma mekanizmaları, saç, tırnak ve deri hücrelerinin yapısında yer alıyor.

Proteinler vücudumuzu koruyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Liv Hospital İç Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Alev Özsarı vücutta protein eksikliğini gösteren işaretleri sıraladı.



Ödem: Deri alt kısmında sıvı birikmesidir ve en sık bacaklar, ayaklar ve ayak bileklerini etkiler. Fakat vücudun rastgele bir yerinde de olabilir.



Bağışıklık sistemi etkilenir: Sık hastalanmak ve alerjiler gözlenir. Bunlar protein eksikliğinin belirtileri olabilir, çünkü vücudun savunma mekanizmasının temel taşlarından biri de proteindir.



Ciddi kas kaybı-kilo kaybı: Orantısız vücut oluşur, karın şiş, kollar ve bacaklar ince olur.



Kırılgan veya seyrekleşen saçlar: Saç dökülmesi ve incelmesi sık görülür.



Ayak ve tırnak etrafında derin şerit oluşumları: Parmak ve ayak tırnaklarındaki çıkıntılar veya paralel beyaz çizgiler oluşur.



Soluk ten: Pigment kaybeden ve güneşte çabuk yanan cilt gözlenir.



Cilt döküntüleri: Cildin kuruması ve pullanmasıyla ciltte döküntüler oluşur.



Yavaş iyileşen veya iyileşmeyen inatçı yaralar: Bası yaraları ve deri ülserlerinin iyileşmesi zorlaşır. Amino asitler proteinlerin yapı taşlarıdır ve yaraların iyileşmesinde önemlidir.



Büyüme-gelişme bozuklukları: Çocuklarda büyüme ve gelişmeyi etkiler.



Uyku sorunu: Uyumakta güçlük, anksiyete gözlenir. Sürekli başı ağrısı, yorgunluk olur.



* Formsante dergisinden alınmıştır.