Proteinler vücudumuzu koruyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Liv Hospital İç Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Alev Özsarı vücutta protein eksikliğini gösteren işaretleri sıraladı.
Ödem: Deri alt kısmında sıvı birikmesidir ve en sık bacaklar, ayaklar ve ayak bileklerini etkiler. Fakat vücudun rastgele bir yerinde de olabilir.
Bağışıklık sistemi etkilenir: Sık hastalanmak ve alerjiler gözlenir. Bunlar protein eksikliğinin belirtileri olabilir, çünkü vücudun savunma mekanizmasının temel taşlarından biri de proteindir.
Ciddi kas kaybı-kilo kaybı: Orantısız vücut oluşur, karın şiş, kollar ve bacaklar ince olur.
Kırılgan veya seyrekleşen saçlar: Saç dökülmesi ve incelmesi sık görülür.
Ayak ve tırnak etrafında derin şerit oluşumları: Parmak ve ayak tırnaklarındaki çıkıntılar veya paralel beyaz çizgiler oluşur.
Soluk ten: Pigment kaybeden ve güneşte çabuk yanan cilt gözlenir.
Cilt döküntüleri: Cildin kuruması ve pullanmasıyla ciltte döküntüler oluşur.
Yavaş iyileşen veya iyileşmeyen inatçı yaralar: Bası yaraları ve deri ülserlerinin iyileşmesi zorlaşır. Amino asitler proteinlerin yapı taşlarıdır ve yaraların iyileşmesinde önemlidir.
Büyüme-gelişme bozuklukları: Çocuklarda büyüme ve gelişmeyi etkiler.
Uyku sorunu: Uyumakta güçlük, anksiyete gözlenir. Sürekli başı ağrısı, yorgunluk olur.
* Formsante dergisinden alınmıştır.